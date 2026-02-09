點亮農曆春節燈飾造景 五結散發濃濃年味

PhNdwLh0AnlOYnYbcm8E

記者陳木隆∕宜蘭報導

五結鄉公所為營造農曆春節的喜氣，以「馬抱蘋(平)安 攏馬有春」為主軸，結合可愛的充氣造型馬與象徵吉祥寓意的燈光藝術，在主要街道佈置兼具傳統意象與親子互動的燈飾景觀，9日晚間由鄉長沈德茂等人共同點亮，邀請民眾在春節與元宵期間走進五結，感受滿滿年味與幸福。

五結鄉公所說明，主燈馬抱蘋(平)安、攏馬有春設置於公所頂樓，規劃兩組大型馬燈飾，成為夜間最吸睛的視覺焦點。副燈把福袋走、幸福久久，設置於五結鄉觀光所一樓高的平台，，期盼每一位來到五結的旅人或鄉親好朋友，都能把滿滿祝福與幸福一同帶走。

配合燈飾主題，特別準備「幸福小福袋」限量發送，除了點燈活動發送300份之外，另於2月14日情人節活動當天，再加碼發送300份，數量有限，送完為止。

五結鄉馬年燈飾自點燈起展至3月3日止，邀請民眾走訪五結，賞燈拍照、感受節慶溫度，為新的一年留下美好回憶。更多活動資訊，請關注五結鄉公所官網及「亮麗五結」粉絲專頁。

更多五結鄉訊息在https://ilwct.e-land.gov.tw/