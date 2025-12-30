點亮道路光明燈 花蓮溫情姐妹會認養80盞路燈

花蓮溫情姐妹會號召成員及親友共同捐贈八萬元，認養花蓮市一一五年度路燈八十盞。花蓮市長魏嘉彥於市公所頒贈感謝狀，感謝其長年熱心公益，並呼籲各界加入路燈認養行列，攜手照亮花蓮市的大街小巷，守護市民夜間行的安全（見圖）。

溫情姐妹會已連續五年響應市公所路燈認養活動，花蓮縣政府前秘書長、召集人鍾文欽表示，會員每年皆踴躍參與，也持續號召親友投入公益，希望透過實際行動提升用路安全，並協助市政推展、減輕市庫負擔。

廣告 廣告

魏嘉彥市長感謝溫情姐妹會以愛心溫暖社區，期盼拋磚引玉，吸引更多民眾參與，共同降低事故發生，讓市公所有更多資源投入其他公共建設。

花蓮市全市路燈約八九○○盞，每年電費與管養費超過三,○○○萬元。市公所自二○一七年起推動路燈認養計畫，以每盞一,○○○元、一年一期方式，獲得各界熱烈支持。一一五年度路燈認養活動現正進行中，歡迎民眾與企業踴躍參與。

有意認養者可洽花蓮市公所財政課，或撥打03-8322141分機171陳小姐，一起點亮花蓮市的燈火。