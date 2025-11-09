點亮醫療之路 緬懷徐超斌醫師

有超人醫師稱號的、徐超斌，看見偏鄉資療資源不足，多年來，投身在南迴、台東等偏鄉地區，為自己家鄉的醫療而奔走，卻不料9月中，不敵癌症病魔病逝家中，享年58歲。而他生前成立的南迴基金會，今天也特別為他舉辦特展與追思會，地點就選在母校、台北醫學大學，不少來訪的家屬、朋友、甚至一般民眾，都被他的堅毅精神所感動，總統賴清德，也特別親臨現場，頒贈褒揚令，共同緬懷這位奉獻一生的模範醫者。

總統 賴清德：「貢獻了所有的生命之火，照亮了他的家鄉，也溫暖了所有族人，更讓我們看見醫師，偉大的態度跟胸襟。」

「往西部走到枋寮那邊才有一間醫院，那往南一點到恆春才有醫院，這一百多公里有多遙遠，差不多是台北市到苗栗。」

南迴基金會董事長 李靜蘭：「族人能夠得到全方位的照顧，除了急(重症) 除了慢 就醫慢，我相信走在前面的重症預防，還有就是更好生活品質的，生活的一個復能，也都是納入我們現在團隊，在跟超斌討論了他的想法之後，往下做的。」

民眾 謝小姐：「達到就是大家很嚮往的，一個社會地位的時候，他毅然決然可以放棄這些，所以有時候看到他的故事，我都會想說 ，有時候我在迷惘的人生的時候，為什麼有一個人可以那麼的堅持。」

