點亮長者笑顏 醫護守護山城健康

慈濟台南人醫會長期關懷左鎮南化等山區的弱勢長者，過年快到了，人醫會啟動往診，用長期的真誠關懷，讓長者展現笑容。

「阿伯早安。」

農曆年腳步逼近，台南人醫會往診送溫暖，「這樣多帥 ，這樣也比較暖。」

持續多年的往診，像家人的關懷，也見證左鎮長期臥床個案的改變，「舉起來 有沒有，這樣就起來了 。」

慈濟人醫會醫師 高以信：「最近又發生一件不幸的事，他在坐復康巴士時 又跌倒一次，他好像開始慢慢把心量放開，他也原諒這位司機，也看到他的病況，也慢慢有好轉。」

廣告 廣告

有人走出低谷，也有人健康走下坡！

慈濟人醫會護理師 鄭阡妏：「地瓜葉不要 改成高麗菜，鉀離子會比較低，他已經邁入要洗腎階段，會告訴他如何在這段期間，要如何延緩邁入洗腎階段，家屬也不知道怎樣照顧他，我們會提供一些衛教知識。」

人生挑戰，不用怕，路途再遠，人醫會志工都來到身邊。

慈濟人醫會中醫師 尤秋枝：「在交通不便 或者是，出門不方便的情況下，我們來 能夠幫上一點點的忙。」

「這都是你寫的嗎，對啊 你看好有藝術。」

長輩的笑容，像寒冬暖陽，回應著志工的關懷，也彼此約定下次再見，一切會更好！

更多 大愛新聞 報導：

0206歷史今天 花蓮規模6強震

周末寒流報到 北部低溫下探9℃

