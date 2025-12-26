點亮閒置老屋 壯圍土亭主題展登場

宜蘭縣政府致力於活化在地老屋、保存地方記憶的「蘭陽老屋新生命計畫」，六年來成功活化數十處，即日起至明年八月三十一日，於壯圍古亭村的「新麗蘭老屋」推出主題展。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府致力於活化在地老屋、保存地方記憶的「蘭陽老屋新生命計畫」，二十六日起至明年八月三十一日，於壯圍古亭村的「新麗蘭老屋」推出主題展，呈現多年來在老屋修繕與地方創生的豐碩成果。

縣府推動「蘭陽老屋新生命計畫」，六年來成功活化數十處分散在壯圍、三星、南澳及宜蘭市的閒置老屋。計畫透過老屋的保存與再利用，累積了地方工作者、居民與返鄉青年共同參與的能量，讓過去沉寂的空間重新成為生活與文化的場域，並於今年獲得「天下城市治理卓越獎」經濟成長組優選。

代理縣長林茂盛表示，老屋不只是建築，更是地方文化的載體，「蘭陽老屋新生命計畫」透過修繕、陪伴與再利用，讓縣內許多老屋重新被看見，也讓文化與生活得以在社區中延續，是台灣鄉村地區老屋創生的模範。

縣府表示，活動期間除主題展覽外，「新麗蘭老屋」也推出自然風土手作體驗、老屋主題書展、限定茶飲與講座活動，邀請民眾在老屋獨有的氛圍中，貼近生活的角度理解地方價值，看見老屋所代表的文化底蘊與未來可能。