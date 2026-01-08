點亮雲林第十場 偏鄉學童視力問題浮現

▲「點亮雲林」學童視力關懷計畫持續在雲林偏鄉推動，62名學生接受視力檢查。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「點亮雲林」學童視力關懷計畫持續在雲林偏鄉推動，第十場活動日前於口湖國中完成，62名學生接受視力檢查，其中約四成被評估需進一步矯正，顯示偏鄉學童視力問題仍相當普遍。

該計畫自2016年啟動以來，已累計服務超過600名學童，完成配鏡259副。主辦單位指出，夜光學童多來自弱勢家庭，家長長時間工作，較難定期帶孩子進行視力檢查，學校成為重要的健康守門場域。

▲「點亮雲林」計畫將持續深入各校，結合醫療與公益力量，補足偏鄉視力照護缺口，讓學童在學習階段能擁有清楚、穩定的視力條件。（記者蘇峯毅攝）

廣告 廣告

活動當天由眼科醫師及醫療人員進行檢測，針對有需要的學生提供免費配鏡，協助其改善學習時看不清黑板、書本的問題。北港宗聖扶輪社表示，學童視力健康與學習成效高度相關，透過跨單位合作，讓有限資源能精準投入真正需要的孩子。

台全醫療體系執行長林明杰表示，近視若持續惡化，未來發展為高度近視，將顯著提高青光眼、視網膜剝離與黃斑部病變等眼疾風險，因此兒童階段的定期視力檢查與合適的近視控制方式、戶外活動與正確用眼衛教，是預防與延緩惡化的關鍵。台全醫療體系除了積極投入地區性的公益活動，近期更於虎尾全新打造五層樓整合式醫療診所，從日常門診到手術治療、從光學配鏡到復健療程，讓雲林鄉親不必再跨縣市長途跋涉，就能享受國際級醫療品質。未來將持續投入偏鄉公益與校園眼科照護推廣，讓更多孩子在成長過程中保有清晰而健康的視界，盼與各界攜手，補足偏鄉醫療資源落差，共同為下一代打造更健康、更清晰的成長環境。」

▲活動當天由眼科醫師及醫療人員進行檢測，針對有需要的學生提供免費配鏡，協助其改善學習時看不清黑板、書本的問題。（記者蘇峯毅攝）

雲林縣議員蔡岳儒指出，歷年數據顯示偏鄉學童近視與視力異常比例偏高，若未及早介入，恐對學習與未來發展造成長期影響。透過行動式的校園檢查模式，能讓關懷更即時，也減輕家庭負擔。「點亮雲林」計畫將持續深入各校，結合醫療與公益力量，補足偏鄉視力照護缺口，讓學童在學習階段能擁有清楚、穩定的視力條件。