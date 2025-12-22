點亮青春重拾希望！助迷途少年找回生命旋律

青少年阿歌從學習音樂的過程中，一步步找回生命的希望與力量

教育部青年發展署持續推動「青少年生涯探索號計畫」，為15至18歲未升學、未就業的青少年找到人生的方向，透過專業輔導人員的陪伴與引導，每年協助逾2000名青少年進行生涯探索、技能培養與未來規劃。苗栗縣徐婕妤輔導員長期深耕地方，且擔任青探號計畫輔導員已有6年，以真誠的陪伴與用心的溝通，成功為迷惘青少年搭起與世界連結的橋梁，並於日前榮獲「114年強化社會安全網績優人員獎」，肯定其卓越貢獻。

徐婕妤輔導員深知被個案信任的重要性，因此她將輔導工作融入苗栗縣地方文化與生活場域，陪伴青少年參與白沙屯媽祖進香、?龍等傳統活動，讓輔導自然成為生活的一部分，進而減少抗拒與壓力；也透過多元體驗為引導，將藝術創作、海洋環境與生命教育等課程巧妙融合，陪伴青少年在探索的過程中看見自己的方向；並從細膩的藝術創作，到深刻的生命關懷，以跨領域的方式帶領青少年看見世界，也看見自己，在不知不覺間慢慢找到未來的可能性；更結合在地資源與返鄉青年，設計職涯證照課程，從探索、實作到考照，讓青少年實際體驗到未來不是遙不可及的夢想，而是可以一步步實現的目標。這段歷程見證了信任與陪伴的力量，也突顯出輔導員專業在青少年轉銜過程中的關鍵角色。

徐婕妤帶領青少年參與白沙屯活動，將生活場景轉化為低壓力的輔導契機

其中，青少年（阿歌）（化名）的故事令人動容。阿歌過去因家庭困頓及自身因素，混跡於街頭，深陷酒癮，甚至被貼上負面標籤，起初阿歌對輔導工作抱持抗拒態度，經常爽約，讓徐婕妤輔導員感到挫折，但她沒有放棄，持續與他建立連結，並重申計畫的支持與陪伴的決心。

重新建立連結是輔導員跟（阿歌）的轉折點，因為不放棄的決心，（阿歌）也漸漸敞開心扉，願意參與活動，過程中發現他對音樂的熱愛，輔導員便為他安排參與音樂相關活動的機會，鼓勵他展現自我。在一次次的練習與支持下，（阿歌）逐漸建立自信，並勇敢地在舞臺上展現歌喉，他坦言：「在青探號的日子裡，我覺得心裡很自由，不用擔心家裡的事，不用煩惱其他事情，只要好好學、好好展現就好。」

參與青探號計畫的活動中，（阿歌）不只找到自信，也從中明白，自己未來不必困在酒瓶堆中，只要努力學習，人生就有其他可能。輔導員陪伴期間，阿歌重拾對生命的希望，成功重返校園學習！他的故事證明，透過專業的陪伴與支持，迷途的青少年也能找回生命的旋律。

青年發展署透過縣市跨局處整合協調，同時導入部會資源，期盼透過更多像徐輔導員這樣專業且富有熱忱的輔導人員，為青少年打造一條通往希望與可能的成長之路，讓每一位年輕人都有機會被接住、被理解、被看見。

徐婕妤以關懷和地方文化結合輔導方式，帶領青少年一步步探索未來的職業選擇

資料來源：教育部