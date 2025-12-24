點亮12公尺希望之樹 住宿惠蓀林場享優惠

〔記者張協昇／南投報導〕今天是耶誕節，中興大學實驗林管理處所屬惠蓀林場，日前在園區點亮12公尺高的「希望之樹」，燈飾將點亮至明年(2026)2月28日，燈飾展期內，民眾只要到中興大學實驗林管理處臉書粉絲專頁按讚或Google五星評論，即可獲贈原生苗木乙株及惠蓀住宿優惠券乙張，優惠券可享平日6折、假日8折優惠。

年終歲末、冬意漸濃，中興大學實驗林管理處日前在位於南投縣國姓鄉的惠蓀林場大草原舉辦「2026希望之樹感恩點燈活動」，由校長詹富智、農資院院長陳志峰等人共同點燈。今年的「希望之樹」燈飾設計以「愛 能量 分享」為核心，高達12公尺的鋼構造型氣勢非凡，設計概念環繞著「愛的能量」與「愛的分享」，主燈頂端是一顆璀璨的「樹頂心」，象徵著中興大學的精神之光，傳遞著祝福、關懷與生命力。

惠蓀林場的香杉林，入夜後螢火蟲點點綠色螢光閃耀林間，與「希望之樹」投影在樹林的光環境燈飾光影律動，遊客直呼好浪漫，這座充滿溫馨祝福的「希望之樹」將持續點亮至明年2月28日，陪伴民眾度過整個冬季與春節。

中興大學實驗林管理處指出，為鼓勵民眾於冬春之際走入山林，民眾只要於燈飾展期到興大學實驗林管理處臉書粉絲專頁按讚或Google五星評論，即可獲贈原生苗木乙株及惠蓀住宿優惠券乙張，邀請大家一同前來感受這份愛與希望的能量，在光影閃爍中，為新的一年許下心想事成的美好盼望。

即日起至明年2月28日，民眾只要在惠蓀林場官網按讚或Google五星評論，即可獲贈住宿優惠券乙張。(資料照，記者張協昇攝)

