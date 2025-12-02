點亮51棵耶誕樹！梅蘭妮亞設計 白宮耶誕裝飾亮相

隨著12月到來，耶誕節氣氛逐漸濃厚。（示意圖／Pexels）





隨著12月到來，耶誕節氣氛逐漸濃厚，美國白宮也換上耶誕裝飾，由第一夫人梅蘭妮亞操刀設計，呈現濃濃節慶風格。不過在溫馨布置的同時，全球局勢仍然緊張，白宮表示川普正與國安團隊會議，討論針對委內瑞拉的下一步行動。

在優美樂聲迎接下，白宮正式亮相今年的耶誕節裝飾。梅蘭妮亞以「家是心之所在」為主題，強調美國精神的核心價值，傳達無論身在何處，家永遠是心中的溫暖依靠。

CNN指出，今年佈置動用150名志工，使用1萬隻蝴蝶飾品、2萬5千英尺長緞帶，以及2800顆金色星星，甚至包含一幅6千片拼成的川普肖像拼圖。今年白宮耶誕裝飾共有51棵耶誕樹、75個經典花圈，總共使用約7.6公里長的緞帶，搭配2800顆金色星星，還有一座重達54公斤的白宮薑餅屋。特別的是，川普去年遇刺時振臂高呼的畫面也被放入牆面設計中，成為此次耶誕布置的一部分。

然而與白宮內溫馨氛圍形成對比的，是川普目前正與國安團隊商討對委內瑞拉的後續動作。白宮發言人表示，總統目前有許多選項，相關決策仍在研議中。

美國自9月以來攻擊超過20艘涉嫌走私毒品的船隻，造成至少83人喪生，也讓美委關係持續緊張。川普證實已與委內瑞拉總統馬杜洛通話，後續局勢仍然備受各界關注。

