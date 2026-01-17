點值保障已達標 護理界盼提升人力：別用關床恐嚇民眾

護理界認為，醫界過去要求點值保障，政府已經做到了，「你有比較多的收入，為什麼不把這多的錢拿來回饋給你的員工？」。（本報資料照）

民眾黨團提案修《醫療法》將三班護病比入法，並對違規的醫院祭出懲罰，最重可停業。護理界認為，罰錢、關門都不是大家樂見的，我們的目的不是懲罰，而是提升護理人力。以醫學中心為例，已有5成的院所達到護病比標準，應思考的是，為什麼其他院所不行？資方反對入法，說這會導致關床、影響就醫權，其實這是在恐嚇民眾。醫界要求的保障點值，已經做到了，為何不把多的錢拿來回饋給員工？

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴指出，民眾黨提出的修法，針對三班護病比提供滾動式修正的空間，她認為不妥，若每年都要討論一次，「等於就是沒有了」。台灣針對三班護病比，已推動「獎勵先行」，目前還沒有百分百達標，這是醫院「願不願意投資」的問題，取決於醫院是否願意從薪資結構、工時管理、職涯發展等，來吸引新血投入、留住護理人力，讓護理師站得穩，走得遠。

根據民眾黨團修正案，醫院若違反三班護病比，可處以5萬以上50萬元以下罰鍰。若未改善，按次連續處罰，開罰3次都未改善，停業1個月～1年。對此，陳麗琴認為，罰錢、關門，都不是我們和社會大眾樂見的，我們的目的不在懲罰，而是想要提升人力。

對於醫界因反對護病比入法而提出關床的可能性，不具名護理師認為，這是在恐嚇民眾說會影響他的就醫權。醫界過去要求點值保障，政府已經做到了，「你有比較多的收入，為什麼不把這多的錢拿來回饋給你的員工？」。

衛福部長石崇良表示，如何讓護病合理，來減輕護理人力的負荷、讓醫院的人力回流，一直是這幾年我們努力的目標。衛福部會搭配現代化的醫療科技的輔助，提升醫療照護的品質，同時也減輕護理人員的臨床負荷。

