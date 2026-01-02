點光明燈注意「5禁忌」！燈火滅、寫錯姓名恐致反效果

在台灣民間信仰中，有點光明燈祈求平安吉祥的習俗，民俗專家楊登嵙指出，民眾點光明燈需注意5大禁忌，不只可能無法順利祈福，還有可能帶來負面影響，給自己的祝福反而給了他人。

民俗專家楊登嵙解析點光明燈的5大禁忌，觸犯禁忌可能使祈福效果大打折扣。（示意圖／楊登嵙提供）

1、亡者不點光明燈：光明燈專為「活人」祈福，因此不適用於過世的親屬或嬰靈。若想為過世親人祈福，應諮詢廟方神職人員，透過適當的超度、祭典或法會祈求冥福。

2、正確填寫資料：楊登嵙舉例，過去有信徒犯太歲，他雖已到廟宇安太歲祈求流年順利，但整年運勢仍不順，結果發現是工作人員寫錯該信徒的名字，導致祝福落在他人身上。

3、不可黑底：不可使用黑底，如同「黑名單」，且因黑色代表晦暗、不光明、悲傷，常用於喪事，可能導致負面效果。

4、不可移動：燈的位置不可隨意移動或轉動，名字也需固定穩定顯示，避免如「走馬燈」變動，以免導致祈福者運勢不穩定。

5、不可熄滅：楊登嵙表示，光明燈又稱「長明燈」、「無盡燈」，燈火象徵神光普照，不滅的燈火則代表破除黑暗，應終年保持明亮，一旦光明燈燈火熄滅，意思就是祈福停止，需立即修復。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

