點兵嘉義市施壓藍白整合 黃國昌拍板：張啓楷就是最好的選擇

民眾黨有意提名立委張啓楷競選嘉義市長。（資料畫面）

民眾黨2026縣市長布局動作頻頻，繼徵召陳琬惠選宜蘭後，黨主席黃國昌今（8日）再度拋出震撼彈，宣布將徵召立委張啓楷參選目前由藍營執政的嘉義市。黃國昌直言，對民眾黨而言「張啓楷就是最好的選擇」，此舉也被視為白營主動出擊，暗示若國民黨不進行機制整合，白營將自行參戰，進而左右藍營在南台灣的政治版圖。

黃國昌在記者會中強調，民眾黨有自己的節奏，徵召張啓楷是為了推出「民眾黨認證的最強人選」。針對外界質疑此舉會導致藍白合作破局，黃國昌反駁這是「見縫插針」，重申徵召程序完備後仍會秉持善意。

黃國昌進一步喊話，若國民黨不推人，就由張啓楷代表在野黨；若國民黨要推人，則須進入下一階段「最強團隊」的協調機制，並強調「那當然對台灣民眾黨而言，張啟楷就是最好的選擇、張啓楷就是最強的團隊」。

張啓楷也表示，黨內徵召作業「按部就班、高潮迭起」，將於12月底前完成嘉義市徵召程序，並表態在鄉親的催促下，自己已準備好「義無反顧往前衝」。張啓楷巧妙地將徵召定性為「藍白整合的重要一步」，而非合作破局，他坦言目前嘉義市藍營已有兩位市議員與一位醫師表態有意參選，他主張兩黨應先「兄弟登山、各自努力」，隨後再透過社調、民調等機制，共同推出一組能勝選的最強候選人。





