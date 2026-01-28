點出台南建設「4大不能等」 陳亭妃喊話謝龍介：讓總預算付委審查 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台南報導

立法院本會期將結束，115年度中央政府總預算仍卡關。對此，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃今（28）日一早即在臉書發文，擔憂中央預算卡關影響台南建設停擺，讓她心情很沈重；她點名國民黨台南市長參選人、立委謝龍介並對其喊話，監督政府是職責，但凍結總預算不應該變成政治惡鬥的籌碼，更不該讓台南市民成為犧牲品。

陳亭妃表示，根據統計，中央總預算若持續卡關，台南市將有126項中央補助計畫、超過70億元的經費面臨斷炊風險，這攸關台南人的日常生活與福利；她並列出「4大不能等」。

廣告 廣告

陳亭妃指出，首先為「治水工程不能等」，因為台南有許多低窪地區，像是麻豆總爺東北勢排水、佳里海埔排水、安定新吉排水以及後壁菁寮排水等工程，原本都等著中央預算到位要發包。但是汛期快到了，如果因為預算被卡，導致工程延宕，萬一今年又淹水，「請問這筆帳，要怎麼跟鄉親交代？」

第二為「交通建設不能斷」，陳亭妃進一步指出，台南人等了幾十年的鐵路地下化，新一階段的21億元工程款正在等這筆預算；還有廣大通勤族依賴的TPASS月票，目前預算僅能再撐一個月，「難道要看著年輕人、上班族的交通負擔再次增加嗎？」

第三則是「育兒照顧不能縮」，陳亭妃提到，台南已好不容易爭取到0.63億元，要增設6個公共托育設施，還有長照3.0的新增經費。當中央預算卡關，這些對新手爸媽和失能長者的承諾，全都變成了國民黨政治鬥爭下的犧牲者。

陳亭妃續指，第四為「財政壓力不能扛」，台南財政本來就不如其他5都，現在預算卡關，市府可能被迫多舉債59億元，光是一年利息支出就會增加約1億元。陳亭妃痛批，「這本來可以用來蓋公園、整修老舊校舍的錢，卻被拿來填補政治鬥爭留下的坑！」

「你、我都是台南出身的立法委員，我們對台南這片土地都有責任。」陳亭妃公開呼籲謝龍介，政治立場可以不同，但建設家鄉的腳步不能停；並請聽聽台南鄉親的心聲，不要再阻擋總預算。

陳亭妃也向謝龍介強調，不同政黨應該在議事廳裡理直氣壯地討論政策，而不是用「無差別凍結」的方式，卡住台南的發展。她說，台南的福祉應該高於黨意，讓總預算付委審查，讓台南的建設繼續前進，「這才是我們身為台南立委最該做的事！」

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

批黃國昌刪「非紅供應鏈」、藍白擋關稅協議 林楚茵提醒：韓國已示範給台灣看

防鼠「3不原則」、高效大掃除 環境部邀台大名譽教授、基金會分享攻略

【文章轉載請註明出處】