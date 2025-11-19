點出台灣病？蔡正元3點痛批《經濟學人》：騙稿費寫不入流文章

《經濟學人》日前談「台灣榮景的潛藏風險」，指出我央行為維持出口競爭力，長期壓低新台幣匯率，已讓台灣埋下經濟嚴重失衡風險，並認為此舉如同患了台灣病。前立委蔡正元對此提出3點反擊，並痛批作者別為了騙稿費，寫這種不入流的文章。

蔡正元18日在臉書指出，《經濟學人》雜誌寫經濟問題，常找不具經濟學專業訓練的人，寫自以爲是的文章，如今談「台灣病」的文章就暴露非常膚淺的「經濟學人病」。蔡進一步提出3點反擊，首先，蔡說《經濟學人》居然拿「大麥克指數」，用大麥克漢堡的新台幣價格除以在美國的美元價格，就自認這個除數是合理的匯率，來指責新台幣低估應升值，這根本是外行人的經濟學，既無知又愚蠢；他強調大麥克指數是反應台灣和美國兩地麥當勞員工的平均薪資的比例，《經濟學人》該問的是麥當勞為何給台灣員工薪資那麼低，又給美國員工薪資那麼高。

蔡正元接著表示，《經濟學人》說台灣的央行外匯儲備太多，是為維持新台幣低匯率保障出口廠商，「這根本就是胡言亂語瞎扯爆了」。蔡正元指，看熱錢與外匯儲備的比例最清楚，熱錢就是證券市場的外資金額。台灣的熱錢/外匯儲備比例是110%；韓國的熱錢/外匯儲備比例是70%；新加坡的熱錢/外匯儲備比例是25%，代表台灣證券市場的外資有110美元，台灣的央行外匯儲備只有100美元，若外資突要撤資，台灣的央行就會面臨擠兌而倒閉，新台幣會直接躺平，但同樣情形下韓幣和新加坡幣就不會，這樣台灣的央行外匯儲備是太多或太少？如果新台幣再如《經濟學人》所願升值，外資熱錢就更大賺特賺賺翻，台灣的央行外匯儲備就成待宰羔羊。

最後，蔡正元直言，，《經濟學人》說外匯儲備太多造成資金氾濫抬高房價的論述更是鬼扯，並提及台灣房價所得比20倍，在全世界排在第15名的確很高，但最好跟第7名香港、第8名中國大陸、第9名泰國、第13名越南、第14名南韓比一比，這些比較都是都會區的房價，從2014年至2024年這段期間，台灣的人均GDP增加了50%以上，但台北市建築物的樓地板面積卻增加不到30%，扣掉商用樓地板面積，住宅樓地板面積增加幅度更小，才是房價所得比高低變化的真正原因。

「住宅建築又不是進出口商品，扯什麼匯率或外匯儲備？」蔡正元痛批，該文章的作者該去研究為什麼尼泊爾的房價所得比，高於香港的原因，不要為了騙稿費寫這種不入流的文章，「這種『經濟學人病』該去看病了」。

