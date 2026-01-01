點出執政五大問題「愛台灣成鬥爭工具」 民眾黨：在野撐起國家

民眾黨發表元旦文告，盼為台灣找回前進的力量。翻攝臉書



今天是2026第一天，民眾黨也在臉書發表元旦文告，點出民進黨執政五大問題。強調作為負責任的第三大黨，這一年為了爭取前主席柯文哲的清白，向司法不公提出提出抗議，也為了國家社會的長治久安，提出了各項改革的努力。民眾黨批，持續倡議「聯合政府」為台灣出路找解方，但總統賴清德卻熱衷於在國家內部製造敵人、標籤異己、分裂社會，將「愛台灣」簡化為政治鬥爭的工具。

民眾黨指出，當執政黨一再以對立取代治理、以撕裂掩飾無能，在野政黨有責任撐起這個國家，守住民主與未來。未來秉持「四最」承諾——用最大的誠意、用最好的方式，研擬出最適合台灣的政策，組成最強的改革團隊。盼集結所有良善而理性的力量，為台灣點一盞燈，照亮前行的方向。

民眾黨表示，回顧 2025 年，不論是國際或國內，都處在強烈的不安之中。台灣所承受的內外壓力不減反增，內部對立亦未見緩和。多項民生與經濟數據更清楚顯示，台灣正面臨許多長期累積、卻始終未被正面處理的結構性危機，都在2025年爆發出來。

民眾黨點出執政黨五大問題：出生人數創新低，少子女化已失控；貧富差距擴大，分配正義嚴重倒退；青年成家最困難，世代壓力持續加劇；能源政策失誤，經濟風險持續放大；憲法成為玩物，大法官淪為工具。

民眾黨指出，面對三黨不過半的國會政黨結構，賴清德始終不願意接受，一意孤行。面對大罷免的全面措敗，仍不死心：從恣意曲解憲法條文，行政院長違法僭越職權，以違憲為藉口拒絕副署三讀通過的法律；從癱瘓國會運作，到操控獨立機關，讓憲法法庭、司法體系淪為政黨打手。當前的執政黨，正在有系統地拆毀權力分立的防火牆，讓憲法所設計的監督機制，淪為被執政者恣意踐踏的廢墟。

民眾黨強調，為了維護憲法尊嚴，我們在國會對總統提出彈劾案，要求賴總統不要忘了他在就職時向國人做出的鄭重宣示。

