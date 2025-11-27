點出《財劃法》6大問題政院提覆議 卓榮泰籲立院勿錯上加錯

行政院院會後記者會，行政院長卓榮泰說明。李政龍攝



行政院院會今(11/27)針對立法院14日通過的《財政收支劃分法》修正案提出覆議，行政院長卓榮泰親上火線說明指出，立院版《財劃法》修法有極端矛盾、窒礙難行、違反憲政秩序等6大問題，希望立法院能詳細審視覆議案，別錯上加錯，若國會能對政院版財劃法達成共識，政院將詳列試算結果。

卓榮泰指出，立法院14日的三讀版本有極端矛盾、窒礙難行、違反憲政秩序等問題，將拖慢國家進步速度，台灣的建設不能落後其他國家，政院堅持不能照此修法執行，期盼立院記取上次錯誤教訓，不要錯上加錯，合理審視覆議案內容。

卓榮泰也表示，院版《財劃法》修正草案經過一年規劃、6度與地方政府討論，有助國民生活品質更均衡、垂直分配更合理、水平分配更公平、地方自治更強化、中央及地方夥伴關係更提升，一般性補助不必受限，可以恢復計畫型補助，還能將統籌分配稅款挪出更多財源給予地方，面面俱到。

卓榮泰：部分在野黨私下也肯定院版 卻被黨意左右

卓榮泰更指出，部分在野黨私下肯定政院版《財劃法》，但黨的意思決定了他們的行為，因此，卓榮泰喊話，盼在立法院清楚討論院版草案，中央可以詳列試算結果的數字，避免現在提出卻被質疑數字是拼湊的。

財政部於院會報告中指出，立法院《財劃法》修正條文有6點問題，第1項，115年度總預算案歲出及舉債須各增列2646億元，違反《公共債務法》流量上限規定；第2項，一般性補助款不得低於一定金額；計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額；第3項，規定中央「應」補助地方政府，無法調劑財政盈虛。

第4項，財力級次係按舊版財劃法分級，無法合理反映地方政府實際財政能力；第5項，限縮中央減撥、扣抵補助款情形，無法落實中央對地方辦理自治事項、履行法定義務之監督；第6項，中央對地方財政之考核事項不足；另考核規定「由行政院召開地方首長會議共定之」，執行上有窒礙。

財政部指出，行政院提出覆議有3點理由，第1個，立法程序背離公開透明與討論原則，不符《憲法》國民主權原則與民主原則；第2，補助款制度之修正及財力級次依舊版計算，嚴重衝擊中央政府財政健全，造成各項施政項目無法順利推動；第3，院版《財劃法》部分條文修正草案可解決立法院兩次修法衍生的問題，以制定更為完善之分配機制。

財政部進一步表示，為確保國家永續發展及人民福祉，達成「均衡台灣」目標，行政院已於11月20日提出《財劃法》部分條文修正草案送請立法院審議，該草案兼顧中央與地方施政需求，既滿足地方基本財政需求，並適度維持中央財政韌性，落實調劑地方財政盈虛及均衡區域發展目的，將有助國民生活品質更均衡、垂直(錢權)分配更合理、水平(城鄉)分配更公平、地方自治更強化、中央及地方夥伴關係更提升，期待立法院針對法案內容重新審視，並就行政院所提《財劃法》修正草案儘速審議。

