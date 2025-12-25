點名中國衛星助俄打擊能源設施 澤倫斯基怒了：破壞終戰努力

烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社



各方持續為俄烏戰爭停火奔走之際，烏克蘭總統澤倫斯基週三（12/24）表示，俄羅斯可能正在利用中國衛星提供的影像資訊，對烏國的能源目標進行打擊，稱此舉破壞了終止長達近4年戰爭的外交努力。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在與烏克蘭對外情報局（SZRU）局長伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）會談後，他在社群媒體發文指出：「中國針對烏克蘭境內的衛星影像，與俄羅斯對相應能源基礎設施的攻擊間存在關聯。」

廣告 廣告

澤倫斯基進一步表示，烏克蘭正在記錄俄羅斯與中國境內實體間日益緊密的聯繫，這些實體可能正在提供太空情報資訊。他打算向盟友提出此事，同時強調此舉破壞了旨在終結俄羅斯近4年戰爭的外交努力。

烏克蘭第一副外長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）上週在北京與中國外交部部長助理劉彬進行「政治磋商」。烏克蘭外交部發聲明稱，雙方「就俄羅斯持續武裝侵略烏克蘭的現狀，進行了深入意見交換」；中國僅表示，雙方「就烏克蘭危機交換意見」。

彭博（Bloomberg News）引述知情人士透露，美國拜登政府曾於2023年對一間中國企業進行制裁，指控其向俄羅斯科技公司提供烏克蘭境內的衛星影像。美國政府亦曾就中國企業支持俄羅斯的問題向中方提出交涉。

俄羅斯近一個月來持續對烏克蘭能源網路發動無人機與飛彈攻擊，導致數百萬民眾在嚴寒冬季面臨斷電困境。

烏克蘭哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）週三透過Telegram表示，俄羅斯攻擊當地一座火力發電廠，導致電力供應「大幅下降」，對城市的供暖和交通系統造成影響。此次攻擊造成1人死亡，多人受傷。

烏克蘭國營能源公司Naftogaz執行長科列茨基（Sergii Koretskyi）在臉書貼文中表示，過去兩天內已有近百架伊朗研發的「見證者」（Shahed）無人機，對該公司營運的油氣基礎設施發動攻擊。

更多太報報導

繼放棄北約後再讓步 澤倫斯基：與美敲定20點新計畫、可考慮烏東設「自由經濟區」

學者：俄烏和談牽動台海 中國不可能承認割讓領土

若中國武力犯台 北約秘書長示警：歐洲將承擔後果