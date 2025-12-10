點名中國複合式威脅 賴總統喊話各國：守護民主刻不容緩

總統賴清德表示，中國對台灣及周邊國家複合式威脅與攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由是各國刻不容緩的行動。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」時致詞表示，當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅與攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由是各國刻不容緩的行動，許多人權團體在艱難中不放棄希望的精神，正是最好的啟發，盼不分區域、不分國家、不分黨派的人，能團結彼此，共同捍衛「生而為人的權利」。

賴清德表示，恭喜印尼法律援助與人權協會(PBHI)榮獲第20屆「亞洲民主人權獎」，PBHI是在逆境中堅守人權的行動者，即使面對人格抹黑，或是人身安全與自由的嚴重威脅，PBHI的成員，仍然用行動，記錄各類人權侵害案件，更與國際社會積極合作，連結烏克蘭、孟加拉等地的人權工作者，串連起跨國際社群的人權行動，令人欽佩。

賴清德說，如同許多亞洲國家，台灣的民主歷程，也走過威權統治、社會動盪等種種挑戰，才有今日多元開放、充滿活力的公民社會。今年9月，台灣迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，這象徵著，自由與民主，已經在這塊土地扎根、茁壯。

賴清德指出，台灣也持續用行動，致力強化人權，我們在2022年，提出了首部國家人權行動計畫(2022-2024)，並於今年開始推動制定新版國家人權行動計畫，徵集各界意見，廣納各項人權議題。台灣今年也首次建立人權指標，參照聯合國及《身心障礙者權利公約》等精神，強化各項權利項目的監測機制，希望提升人權保障政策的透明度與效能，進一步保障我國人民的人權。

賴提到，上個月，國家檔案館已經正式開幕，這是台灣轉型正義的重要里程碑。未來，中央與地方依據法律，都必須完整移交檔案，為台灣的開放政府與民主促進，建立更完善的基礎。

賴清德強調，當前，全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅與攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出，守護民主與自由，是各國刻不容緩的行動。捍衛民主，並不容易；鞏固民主，更需要強大的決心。PBHI及許多人權團體，在艱難中仍不放棄希望的精神，正是我們最好的啟發。

賴清德說， 期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們，都能夠團結彼此，捍衛普世價值，讓「生而為人的權利」，落實在每一個人身上，讓民主的光芒，持續照亮全世界。

