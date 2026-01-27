點名南韓國會遲未通過貿易協議 川普宣布對韓關稅增至25％

川普27日上午6時左右在自家社群發文指出，由於南韓國會至今尚未通過美韓貿易協議，將對南韓的汽車、木材、製藥以及其他互惠商品的關稅，由原本協議的15%提高至25%。

川普表示，他與南韓總統李在明在去年7月30日就已達成此項重大協議，且在去年10月29日訪韓時也特別重申此事，質疑南韓國會為何遲遲未通過協議。

川普並強調，貿易協定對美國至關重要，美國在與各國達成的每項協定中都迅速採取行動，並根據協議內容降低關稅，因此當然希望貿易夥伴也能這樣做。

廣告 廣告

據BBC報導，南韓政府回應稱未收到提高關稅的正式通知，並希望能與美國為此進行緊急磋商。

根據美國與南韓去年達成的關稅協議，美國將對南韓課徵的關稅由25％降至15％，至於美國出口至南韓的貨物則不會被課徵任何關稅。此外，南韓必須向美國提供3500億美元的投資資金。BBC指出，該協議在去年11月26日送交南韓國會，原本預計2月才會通過。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

川普：韓晶片關稅將不遜於台 學者指台灣技術更佳樂觀看待

美韓峰會達貿易協議 對等關稅維持15%

