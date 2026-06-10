點名台北市政問題！沈伯洋酸「OK繃式」治理

▲民進黨台北市長參選人沈伯洋出席「台派聯盟後援會」成立大會。（圖／記者朱永強攝）

[NOWNEWS今日新聞] 民進黨台北市長參選人沈伯洋近日和台北市長蔣萬安進行政策攻防，從鼠患、北士科變電所，到大龍市場特色、親子育兒政策，甚至到規劃台北登山路線等。沈伯洋今（10）日再指出，他發現台北市這幾年都是用治標不治本的「OK繃方式」在治理，如果沒有同步配套、解決問題，任何原本立意良善的政策，做起來就會卡卡的。另外，針對北市議員質疑市府規劃設置遮陽傘的政策，沈伯洋強調，主要問題是預算有沒有花在刀口上？

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批台北市城市治理方式是「貼OK繃、治標不治本」

沈伯洋今出席「台派聯盟聯合後援會」成立大會時受訪表示，他和團隊想看的是市民最真實對這個城市的看法，因此在前期做了非常多資料準備，不管是基層座談，還包含用AI整理議員質詢資料、1999資料，但現在卻發現，台北市這幾年的施政過程當中，其實有點像是用「OK繃」的方式在治理城市：看到1個問題之後，就直接去解決它，聽起來好像很有道理，但常常都會面臨治標不治本。譬如老鼠問題，直接想把洞填起來、放老鼠藥，卻沒有想要去處理垃圾問題，這就是典型的治標不治本。

沈伯洋提到，今天想做無菸城市，照理說空氣分流需要有一定空間，這個空間是不是要先盤點？街區要怎麼重新整理跟規劃？高度應該怎麼設計？隔板要怎麼做？還有吸菸熱點在哪裡？用行為經濟學要怎麼導引？這些前期作業都沒有做，就要直接設置吸菸區，到最後可能得罪不想吸到二手菸的人，也得罪吸菸的人。這些都是「OK繃式」政策，都是治標不治本，所以他和團隊一直強調生態系概念，因為很多政策都是一環扣一環。

質疑提早下班接小孩政策「沒有配套」

沈伯洋接著表示，他和團隊並沒有否定這些政策的初衷。就好像蔣市長一開始提到可以提早1小時下班，他認為是非常好的發想，但問題是配套措施在哪裡？今天要有人cover工作，替代的補助在哪裡？如果要解決早一點接到小孩的問題，通勤解決措施在哪裡？企業為什麼要加入這樣的方案，誘因在哪裡？如果沒有同步被解決，原本立意良善的政策，做起來就會卡卡的。我們都希望台北市能夠變得更好，不希望進入政治口水的攻擊，也希望蔣萬安市長一直以來提到AI倡議，既然說要坐下來一起看，就不要變成更多口水戰，這並不是市民想要看到的。

批北市府對他提出的政策永遠態度高傲

沈伯洋指出，他和團隊這一陣子提出了滿多政策，其實都是點出人民的心聲，但是市政府的回應卻一直都一樣，都說自己已經做得很好。譬如說，他前陣子依據山友的意見，說文山的交通路網應該怎麼改善，市府說已經做得很好。然後他根據攤商的意見，在大龍市場認為市場動線應該怎麼改進，市府說已經很有特色，是海砂屋改建。

沈伯洋認為，根據第一線提出第三方解決機制，尤其是教師人員現在面臨的困境，市府也說已經做得很好。一直到昨天，他提出公務員現在第一線怎麼減壓，都是提出在現有機制上要怎麼加碼、怎麼改善，結果市府又說已經做得很好。這讓他非常疑惑，因為他和團隊從頭到尾提出的都是市民的聲音、人民的聲音，但是市府的回應永遠都非常高傲，認為已經做得盡善盡美，這可能並不是一個城市前進的表率。

議員質疑北市遮陽傘預算 沈伯洋強調：是否花得到位？

針對台北市議員簡舒培日前也質疑，北市府2024年起規畫設置固定式遮陽設施，平均造價一部約620萬元，但規畫2年仍未設置，沈伯洋強調，遮陽傘最主要問題是預算有沒有花在刀口上？今天台北市整個熱島效應，進入夏天確實有過度炎熱的問題，這又回到剛剛提到的，它原本是立意良善，但立意良善的背後，預算花得到底有沒有到位？相信這是議員們所關心的，接下來整個團隊大家都會關心。

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