點名台灣！川普重課先進AI晶片25%關稅 輝達、AMD中槍

美國總統川普週三（1/14）對特定先進運算晶片徵收25%關稅，包括輝達（Nvidia）的H200人工智慧（AI）處理器，以及超微半導體（AMD）的MI325X同類半導體產品。

路透社引述白宮發布的說明資料（fact sheet）指出，該公告以國家安全為由，旨在鼓勵晶片製造商在美國生產更多半導體，以減少對台灣等地晶片製造商的依賴。

公告稱：「美國目前僅能完全生產約10%所需晶片，導致其嚴重依賴外國供應鏈。這種對外國供應鏈的依賴構成重大經濟與國家安全風險。」

該關稅將採取精準鎖定策略，不適用於為美國資料中心、新創企業、非資料中心的消費性產品、非資料中心的民用工業用途，以及美國公共部門進口的晶片。

根據說明資料，川普在不久的將來也可能擴大對半導體及其衍生產品的進口徵收關稅，以激勵國內製造業的發展。

川普（Donald Trump）已推出一系列旨在提振美國製造業的關稅措施，並在去年9月宣布多項新的進口關稅，包括對品牌藥品徵收100%關稅，以及對重型卡車課徵25%關稅，引發新的貿易不確定性。

去年4月，川普政府宣布將對藥品與半導體進口展開調查，試圖對這些產品徵收關稅，理由是過度依賴外國生產會構成國家安全威脅。

儘管輝達、AMD和英特爾（Intel）等美國企業設計了許多應用最廣泛的晶片，但大多數晶片都是在海外生產，其中很多是由台積電代工。台積電沒有立即回應路透社的評論請求。

