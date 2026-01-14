點名台灣！川普重課先進AI晶片25%關稅 輝達、AMD中槍
美國總統川普週三（1/14）對特定先進運算晶片徵收25%關稅，包括輝達（Nvidia）的H200人工智慧（AI）處理器，以及超微半導體（AMD）的MI325X同類半導體產品。
路透社引述白宮發布的說明資料（fact sheet）指出，該公告以國家安全為由，旨在鼓勵晶片製造商在美國生產更多半導體，以減少對台灣等地晶片製造商的依賴。
公告稱：「美國目前僅能完全生產約10%所需晶片，導致其嚴重依賴外國供應鏈。這種對外國供應鏈的依賴構成重大經濟與國家安全風險。」
該關稅將採取精準鎖定策略，不適用於為美國資料中心、新創企業、非資料中心的消費性產品、非資料中心的民用工業用途，以及美國公共部門進口的晶片。
根據說明資料，川普在不久的將來也可能擴大對半導體及其衍生產品的進口徵收關稅，以激勵國內製造業的發展。
川普（Donald Trump）已推出一系列旨在提振美國製造業的關稅措施，並在去年9月宣布多項新的進口關稅，包括對品牌藥品徵收100%關稅，以及對重型卡車課徵25%關稅，引發新的貿易不確定性。
去年4月，川普政府宣布將對藥品與半導體進口展開調查，試圖對這些產品徵收關稅，理由是過度依賴外國生產會構成國家安全威脅。
儘管輝達、AMD和英特爾（Intel）等美國企業設計了許多應用最廣泛的晶片，但大多數晶片都是在海外生產，其中很多是由台積電代工。台積電沒有立即回應路透社的評論請求。
更多太報報導
輝達H200解禁賣中國 傳北京設「特殊情況」限制採購
川普開綠燈！美正式放行輝達H200賣中國
傳要求中國客戶全額預付H200晶片 輝達說話了
其他人也在看
花蓮秀林鄉19:12發生規模3.1有感地震 最大震度2級
13日晚間7時12分花蓮縣秀林鄉發生規模3.1地震，地震深度16.2公里，震央位於花蓮縣政府西南西方14.2公里，花蓮縣銅門最大震度2級。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
北宜高鐵需4千億！ 張景森批沒效益成「史詩級錯誤」
為了改善北宜交通，先前政府推動「北宜高鐵」，案件計畫已送到行政院核定中，號稱能27分鐘，就能往返台北、宜蘭，但現在卻掀起爭議，因為工程經費，卻從原本九百多億，暴增到四千多億，讓前行政院政委公開批評，這決策未來會是留名歷史的重大錯誤決定。 #北宜高鐵#4千億#張景森#史詩級錯誤東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新任副市長姜淋煌宣誓就職 黃偉哲期許發揮所長
【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市政府今(13)日於市政會議辦理新任副市長姜淋煌宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北宜高鐵遭指「史詩級錯誤」 鐵道局強調程序完整
北宜高鐵興建計畫送行政院核定中，前政委張景森批評是公共決策失序，形同史詩級錯誤，批交通部與國發會把關失靈。交通部鐵道局今回應，遵循法定程序審慎推動，包括高鐵及直鐵方案都已針對相關技術可行性及成本效益評估，經可行性研究、綜合規畫、二階環評，自民國98年直鐵可行性研究、108年納入高鐵方案評估，經完整綜規作業，相關程序完備、效益明確。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
熊本縣木村敬知事率團拜會 台南熊本直航帶動多元合作
[Newtalk新聞] 日本熊本縣知事木村敬一行人於今（13）日蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處處長蘇恩恩、觀光旅遊局局長林國華陪同出席，此次是木村知事首度率團訪問台南，跟黃市長也是繼去年12月23日「台南—熊本」定期航線正式首航後再次相會，雙方均期盼藉由直飛航班，進一步拓展至交通、產業與觀光等多元領域。 黃偉哲表示，非常高興在去年12月共同慶祝定期航線首航後，不到一個月便能於台南迎接木村知事到訪。黃市長指出，台南與熊本的情誼由點到面深化發展，隨著定期航線開通，每週兩班往返的直航班機已成為促進台南、熊本雙邊人才流動與觀光交流的重要橋樑。 黃偉哲進一步說明，台南與熊本同樣具備深厚歷史底蘊、豐富的物產及科技發展優勢，期盼未來雙方在文化、教育、物產、觀光、產業等面向持續深化合作。黃市長也邀請更多熊本縣民利用直航航線造訪台南，感受台南的古都魅力。 木村敬知事表示，此行是第一次造訪台南，台南豐富的歷史文化，以及高科技的發展，都讓他印象深刻。木村知事也說明，直航班機大大縮短了熊本與台南間的距離，未來雙方在觀光、教育、科技產業等面向都能更深入交流。此外，今年是2016年熊本地震10週年，木村新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026新制上路！新冠疫苗免費打、胃癌納公費篩檢、家貓強制植晶片...10大重點一次掌握
新的一年到來，政府推出多項與民眾權益息息相關的政策新制，從新冠疫苗、癌症篩檢、長照服務，到交通新制都有調整。本文一次整理2026年上路的新制重點，幫你快速掌握。一、公費COVID-19疫苗全民接種考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 188
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
【明星聊愛車】Linda廖語晴的育兒首選─Toyota RAV4 空間大、節能省油、安全性夠 內建行車錄影不用外接行車記錄器
好久不見的Linda（廖語晴），曾發行過三張音樂專輯，在婚後淡出演藝圈赴美生活，為了讓雙胞胎兒子可以學中文，在2024年搬回台灣，近期除了協助父親的連鎖影城家業，重心多放在育兒上，也積極經營Podcast頻道，在節目中可聽見其對生活、工作、育兒、人際的看法！原本都是以Uber代步的她，在2025年中購入Toyota RAV4油電車，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 14 小時前 ・ 3
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 5
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 6
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 97
辦公室無用技能大挑戰! 網:去農會上班要身懷絕技
社會中心／綜合報導您身邊有同事，擁有特殊技能，但這些技能在工作上，卻很不實用的嗎？新竹縣竹北農會的職員，就拍攝一部有趣短片，有同事號稱〝人肉點鈔機〞，光靠手感，就能一把抓出指定的鈔票張數，更有神機妙算，撥一撥算盤，就能算出精準數字，影片讓許多網友會心一笑，說現在去農會上班，都要身懷絕技嗎？竹北農會職員:「紅盤殺手。」桌上擺放凌亂的收銀盤，短短幾秒內就能整齊收成一疊，無影手一出馬，速度快得連眼睛都跟不上。竹北農會職員:「我可是傳票終結者啦。」手速很快的還有這位，一手拿印章，一手翻閱，不放過任何一張傳票，到處蓋章、無處不蓋，而其他同事也不惶多讓，展現他們的辦公室〝超無用技能〞。竹北農會職員:「人算不如機算，機算不如它算。」597乘251等於多少，在不用計算機的情況下，你能答對嗎？這位職員只要撥一撥算盤，bingo。竹北農會職員:「149847。」辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技（圖／民視新聞）還有這位人肉點鈔機，不用一張一張算，光靠手感就能一把抓出指定的鈔票張數。竹北農會職員:「來，講個數字。52。」新竹縣竹北農會職員把這段"辦公室無用技能挑戰"的影片po上網，就有網友表示，農會的朋友也是要這麼拚了嗎？現在連農會都這麼卷了。看完覺得第一個紅盤技能最沒用。有趣影片引發廣大網友回響。竹北市農會秘書許漢洋:「以前對我們農會刻板的印象，老公務人員那種心態，這樣拍下去以後，帶給客人真的新的那種感受。」竹北市農會信用部主任楊金蓮:「沉悶的工作一樣可以是快樂的生活，習慣的動作就是駕輕就熟。」辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技（圖／民視新聞）同事個個身懷絕技，雖然說是辦公室的無用技能，但也讓人看了會心一笑。原文出處：辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技 更多民視新聞報導黑色屍袋塞滿停屍間 伊朗追捕「星鏈」用戶防血腥鎮壓畫面外流最新／男誤信假投資約捷運站面交300萬 詐團車手取款自撞逃逸最新／屏東倉庫火警！烈焰狂燒、黑煙竄天 驚悚畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 217
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 69
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 145
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 31
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 216
顧婕罹直腸癌4期...證實癌指數再飆升 已預立醫療「放棄急救」
58歲「整型天后」顧婕罹患大腸直腸癌第4期，癌細胞已轉移至肝臟與肺部，近年持續接受治療。沒想到，顧婕近日親自透露癌指數再度攀升，數值高到讓她自嘲「比101還高」，目前僅能以口服化療藥控制病情，同時也已完成預立醫療決定，選擇放棄插管與急救，坦言已為最壞情況做好準備。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 18