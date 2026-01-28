點名台灣「走後門」壓低升值壓力 華府智庫學者：制度設計操縱貨幣

台灣監管機構允許壽險公司免按外匯市場價格計價債券。（示意圖，資料畫面）

華府智庫「外交關係協會」（CFR）學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣近期針對壽險業外匯避險與會計處理的監管調整，實質效果等同於透過制度設計「走後門式操縱貨幣」，在不直接干預匯市的情況下，創造對美元的結構性需求，將有助於壓低新台幣升值壓力。

身兼外交關係協會Whitney Shepardson高級研究員的塞瑟（Brad Setser），近日在其專欄《Follow The Money》發布文章指出，台灣監管機關近期允許壽險公司，對納入「持有至到期」的外幣債券，不必再依外匯市場即期匯率進行市值計價，相關匯兌損益可在債券存續期間攤提。這項作法的直接目的，是保護壽險公司的資本與獲利能力，但間接效果卻會影響匯率。

廣告 廣告

塞瑟（Brad Setser）說明，在長期低利率環境下，台灣壽險業大量買進美元計價債券，外幣投資組合幾乎高度集中於美元資產。隨著美國利率快速上升，這些債券價格下跌，保險公司為避免立即認列損失，將大量部位轉入「持有至到期」帳戶，雖然此舉可暫時穩定財務報表，但同時也鎖定了較低票息，並承擔長期匯率風險。

塞瑟（Brad Setser）表示，如今台灣監管機關允許保險公司不再需要將「持有至到期區間」的外幣債券以市值計價，外匯的損益可在債券存續期間大致攤提。這種作法在理論上並無明確依據，因為沒有任何經濟理論能保證新台幣兌美元匯率，會在債券存續期間自動趨近原始購買水準，雖然新台幣歷來較為穩定 ，但多項指標皆顯示長期被低估，因此最終升值的風險依然存在。

塞瑟（Brad Setser）直言，這項監管改革正好發生在台灣對美貿易順差大幅擴張之際，在時間點上「相當巧合」，即便央行否認有操縱匯率意圖，但從實際效果來看，央行與監管機關確實正在透過制度安排，共同維持相對疲弱的新台幣匯率。





更多《鏡新聞》報導

內賊盜賣設備「公司租借尷尬用到自家貨」 京元電：已取回8成損失

IMF點名台灣美元曝險失衡 楊金龍駁：是誤解、一點都不緊張

美饒舌教父Snoop Dogg曬AI片爽登台北101 「國旗」細節成亮點