點名國會！川普怒調高南韓關稅 她：下一個會不會是台灣立法院？

美國總統川普（Donald Trump）稍早則拋出震撼彈，直接點名南韓國會沒有履行與美國達成的貿易協議，因此將南韓關稅由15%調高至25%，消息一出也讓台灣各界高度關注。對此，政治評論員吳靜怡今（27）日在臉書指出「關稅從15%提高至25%，川普點名南韓國會，下一個會不會是台灣立法院？請藍白立委不要假裝看不見！」。

南韓關稅調高至25% 吳靜怡：川普定義了新局面

吳靜怡在臉書表示，川普上任後的貿易鐵拳再度揮出，這次擊爆南韓國會的延宕批准，讓首爾陷入前所未有的焦慮漩渦。

她進一步指出，由於南韓國會遲遲未批准2025年7月達成的美韓貿易協議，川普決定將對南韓汽車、木材、製藥等商品的關稅從15%調升至25%，立即生效。南韓股市暴跌，KOSPI指數應聲下滑，現代汽車股價更是一瀉千里，投資者恐慌情緒蔓延。

同時吳靜怡也提到，韓國媒體直指，國會長期陷入朝野惡鬥、程序杯葛，讓國家在關鍵對外協議上失去行動能力，在國際媒體來看，韓國政治的不確定性，已經被市場與盟友視為風險來源。

因此她分析，川普定義了新局面，民主國家的國會，只要被視為拖延盟友承諾，就可能成為制裁對象，這代表，過去可以被理解、被包容的內部政治協調期，在地緣政治高壓下，已不再是正當理由，行政部門談妥了，國會沒過，美國就直接動手。

談南韓國會是一面鏡子 吳靜怡：正照向台灣立法院

「台灣藍白立委們，你們真的沒有既視感嗎？台灣正面臨政治風險溢價的臨界點！」，吳靜怡警告藍白再擋軍購，國際對台灣的評價就會從「可控的不確定性」，轉為「需要被定價的風險」，最後影響的是全台灣經濟。

她點出，台灣立法院的藍白立委，近年不斷上演如同南韓國會的那套「拖延、杯葛、政治算計」，甚至把對美合作當成談判籌碼，刻意游移在美、中之間，如果台灣立法院繼續假裝這只是南韓的事，繼續把對美協議、國安與經貿議題當成政治攻防的工具，那麼下一次被點名的，未必需要等到關稅公告那一天，國際市場與盟友的信任，早就先行撤退。

綜合上述，吳靜怡喊話，南韓的25%關稅不是偶發事件，而是新規則的展示；國民黨、民眾黨再進行結構性杯葛、把國家安全的軍購案當政治籌碼，國際只會視為風險。「南韓國會是一面鏡子，正照向台灣立法院」。

嗆李在明穿梭式外交 吳靜怡：現在已經被川普一拳擊破

吳靜怡也說，南韓總統李在明三天前嗆「台灣好好撐住」，事實上，李在明的穿梭式外交，一下跑去中國自拍、一下去日本打鼓，在民主供應鏈和紅色市場之間搖擺的兩面手法，現在已經被川普一拳擊破。

最後她強調，全球供應鏈的秩序恐怕要重整，目前現代汽車崩跌，若連三星開始下滑，那麼南韓經濟體恐怕不保了，而台灣執政團隊的路線堅定，才不是李在明投機分子能嗆的！





