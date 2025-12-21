點名國民黨執政5縣市！沈富雄「預言2026結局」：可能全失守

政治中心／黃依婷報導

2026即將迎來九合一地方大選，國民黨期望在北市能繼續單獨過半，民眾黨則喊出6席全壘打，民進黨議員卓冠廷也曾分析，2026民進黨不僅有機會保住原有五個執政縣市之外，甚至奪回嘉義市、宜蘭縣、彰化縣執政權的機會非常高。前立委沈富雄也預言，國民黨有可能丟掉5縣市。

沈富雄在節目分析局勢，首先提到「2026跟2028是很不一樣的」，雖然國民黨主席鄭麗文的兩岸主張傷得很重，但他猜測「只會影響2028」，因為地方選舉對兩岸議題影響較弱；不過高雄還是有可能受到影響，因為國民黨高雄市長候選人柯志恩的對手時常將鄭麗文帶進話題，不過六都以外的縣市都是經營勤快比較居上風。

廣告 廣告

沈富雄表示，像是黃暐瀚、郭正亮等人都同意，國民黨2026年「宜蘭、台東、新竹、彰化、嘉義」，都沒有戰將有點危險，這他也認同，且大家都看得出來，他猜測國民黨這5席目前執政的縣市會失守，「而且起碼丟4席，5席的可能性也有」。

沈富雄指出，2026年即便民眾對執政黨不滿，但民進黨選情仍不差，若5席全贏走，或是只有4席「且沒丟高雄市」，那這樣民進黨就算小勝了，以此來說，國民黨若將上述的席次丟掉，且還沒有勝選高雄市，那國民黨2026就算輸了，但這還是不影響2028總統大選。

更多三立新聞網報導

北捷砍人釀4死！藍委籲如期建置司法精神病院 補強社安網關鍵

不合？從政50週年感恩餐會沒邀鄭麗文 王金平：因為柯志恩才代表國民黨

傳中國急找！藍委赴廈門台商活動 陳玉珍澄清「沒在廈門」：去也正當

凌濤快看！洪孟楷呼籲別陰謀論、貼標籤：肯定中央和地方的應對作為

