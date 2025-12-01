點名國民黨3縣市充滿危機 郭正亮示警：藍白合也不一定會贏

2026年九合一選舉即將登場，民進黨10月底提名立委陳瑩、律師林國漳、立委王美惠與何欣純等人，分別參選台東縣、宜蘭縣、嘉義市與台中市，並在11月初正式徵召立委蘇巧慧出征新北市長，在野陣營方面，藍白合相關話題也備受熱議。對此，前立委郭正亮分析，國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。

藍白主席日前會面，定調藍白合2.0大方向。有消息指，兩黨將各自盤整2026縣市長可能人選，其中最受關注的新北市長方面，國民黨台北市副市長李四川在多份民調穩定領先，讓有意親征的民眾黨主席黃國昌提前失去關鍵角色，可能只剩下作為議員選舉席次交換的籌碼；有藍營新北市議員直言，「形勢比人強」，地方多盼李四川儘快回新北當火車頭。

郭正亮1日在政論節目《新聞大白話》表示，國民黨有幾個縣市充滿危機、相當危險，因為在彰化、嘉義市與宜蘭，黃秀芳、王美惠和林國漳的實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算合作也不一定會贏。此外，國民黨在這些地方沒有很強的候選人，「所以其實會有變數」。

不過，郭正亮也直言，真正重要的還是在六都，他並點名，總統兼民進黨主席賴清德會將時間放在台南而非高雄，因為民進黨要是真的丟掉台南，賴不可能不辭去黨主席職務。

