點名寶可夢、柯南！陸軍媒：警惕日本軍國主義在文體領域滲透

日相高市早苗「台灣有事論」致中日關係陷低谷，現自民黨大選狂勝恐加劇緊張局勢。陸解放軍軍媒昨（8日）發文點名《寶可夢》、《柯南》等「辱華」事件，示警日本軍國主義在文體領域滲透。

據《環球時報》引述《中國軍網》微信公眾號8日發文，稱近日《寶可夢》拜鬼事件、《名偵探柯南》與《我的英雄學院》聯動事件，再次提醒「日本軍國主義在文體領域，依然陰魂不散」。

文章指出，2023年12月22日，The Rampage在一檔電視節目中表演「SOLDIER LOVE」，舞蹈中的敬禮動作讓人想起納粹禮；2024年8月，張本智和與石川佳純參拜供奉日本侵略者東鄉平八郎的東鄉神社；2024年10月，Snow Man 在其專輯《RAYS》的MV中，出現刻有「岡村寧次」名字及「昭和15年」字樣的武士刀畫面；2025年11月27日，三笘薫和小球員合影時，拿著印有二戰中最後投降的日本軍人，被視為「日本軍國主義幽靈」的小野田寬郎圖片等案例「並非偶然」。

文中強調，日本右翼勢力利用代際更迭導致的歷史記憶淡化，通過青少年日常接觸最頻繁的體育和演藝偶像、動漫遊戲、教科書，以他們喜愛的形式灌輸經過美化歪曲的虛構歷史，旨在從根本上截斷真實歷史記憶的代際傳承，為復活軍國主義埋下思想伏筆，打好社會基礎。「所有愛好和平的人都應警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」。

