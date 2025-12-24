點名尤伯祥執行上意！羅智強批：聯手毀憲

▲點名尤伯祥執行上意！羅智強重批：5位「超人」大法官正聯手毀憲。（圖／羅智強臉書）

[NOWnews今日新聞] 近日《上報》報導，總統府與行政院曾派高層與大法官蔡宗珍「溝通」，引發外界討論。立法委員羅智強對此引用高檢署主任檢察官陳宏達的觀點指出，行政對大法官的溝通應視為禁區，司法倫理的核心不只是廉潔，更在於維持獨立與中立的外觀。他強調，一旦存在私下接觸以試圖影響憲法審判的疑慮，無論傳聞真假，司法的公信力都已遭受嚴重傷害。

羅智強抨擊，憲法法庭近期針對《憲法訴訟法》作出判決，由5位大法官透過「自我解釋」的方式，排除另外3位大法官的意見，強行主導判決結果，這種做法被另外3位大法官在不同意見書中直指為「組成不合法且無效」。羅智強質疑，若少數大法官能任意開除其他成員，來決定法律的存廢，憲法法庭將淪為權力者的遊戲場，形同將國家憲政送入墳墓。他點名尤伯祥大法官等人執行上意，是以政治目的進行豪賭，讓法律成為權力的籌碼。

廣告 廣告

如今憲政陷入僵局，羅智強以「在齊太史簡」的典故，讚揚陳宏達檢察官與提出不同意見的3位大法官，展現不向權力低頭的「風骨」。他認為，風骨在於「貴人民而不跪權勢」，並非處於高位者即有風骨，而是能謹守初衷並捍衛司法尊嚴。羅智強嚴正警告賴清德總統，人民反對行政擴權、獨攬司法及架空立法，不容許政府走向獨裁並開創毀憲惡例。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

「國中生割喉案」法官一句話惹火受害者家屬！王鴻薇轟：恐龍法官

校園割頸案判決出爐！法官竟問受害家屬「願接受凶手孝順嗎」

府院曾找大法官「溝通」？黃國昌赴北檢告發 要求傳喚這1人作證