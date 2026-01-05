點名拉美3國！川普警告別成為下一個委內瑞拉 要這位「小心點」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）3日宣布，美軍已成功生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，引發國際譁然。同日，川普在佛羅里達州海湖莊園召開記者會，說明美軍行動細節，並在談話中接連點名多位拉丁美洲領導人，並警告他們「小心點」。

川普點名近期與他關係緊張的哥倫比亞總統裴卓，警告對方「watch his ass（最好小心點）」。（圖／路透社）

綜合外媒報導，川普在記者會上點名近期與他關係緊張的哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro），指他「正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國」，警告對方「watch his ass（最好小心點）」，引發輿論關注。

同場記者會中，《紐約郵報》記者詢問川普，對古巴共和國主席迪亞斯卡內爾（Miguel Díaz-Canel）譴責美方此舉有何回應。川普批評，古巴是「失敗的國家」，但不考慮對古巴採取進一步軍事行動，稱他們會「自行衰落」。

此外，川普接受「福斯新聞」專訪時也提及墨西哥。他說自己與現任墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）關係良好，但墨西哥實際上「由毒梟控制」，認為辛鮑姆無法真正掌控局勢。川普強調，此次對委內瑞拉的行動並非在警告墨西哥，而是對被販毒集團左右的國家「必須採取一些行動」。



