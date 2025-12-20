點名攻擊台中新光三越揚言殺50人！經查為境外IP 警急調人力進駐

有不明人士在網路上揚言將在台中新光三越展開隨機攻擊。（翻攝自Google Maps）

台北車站、捷運中山站昨（19日）晚間發生隨機砍人事件，釀成4死、11傷的慘劇，引起社會譁然，未料今（20日）上午竟有不明人士在網路上宣稱「張文是我兄弟」，並點名台中新光三越為下個攻擊目標。對此，台中警方已鎖定該名網友網路位址，第一時間聯繫百貨啟動應變機制，並派遣警力進駐全面戒備，確保民眾安全。

今（20日）上午，一名不明人士在Threads上留言，揚言將前往台中新光三越行凶，並稱「張文是我兄弟，感謝張文殺了那麼多人，我會更加努力殺死更多人，下一個地點台中新光三越，目標50個人，敬請期待」。驚悚言論一出，立即引發軒然大波，網友見狀嚇得趕緊報案。

廣告 廣告

台中市第六分局獲報後，第一時間調閱該留言網路協定位址，確認為境外IP，並與百貨館方聯繫，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

第六分局指出，針對大眾運輸攻擊事件，警方全面強化大眾捷運系統及交通轉運樞紐之安全維護；即日起也將啟動加強維安作為，提升巡邏密度與見警率，確保民眾通行安全。

最後，第六分局強調，在網路散布危害公眾安全之訊息，已觸犯《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」，最高可處2年有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法；同時也提醒大眾提高警覺，若發現可疑人事物，應優先保持安全距離，並立即撥打110通報警方。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

捷運三民高中站外男高喊「我有槍」 警盤查逮捕受傷送醫

張文背景起底！曾就讀桃園永平工商 昔日同窗曝「熱心助人很乖巧」

北捷傷者證實為「HIV感染者」 疾管署祭措施降低感染風險