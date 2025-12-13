點名李洋「你的預算0」 賴清德懷念王金平

▲賴清德點名運動部長李洋，「李洋有沒有覺得，你是新的部會，但你的預算還沒有通過，你現在預算是0！」（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 朝野近期因財劃法修法、停砍公務員年金改革案、總預算案未審等持續對抗，總統賴清德今（13）日出席活動時點名運動部長李洋，「李洋有沒有覺得，你是新的部會，但你的預算還沒有通過，你現在預算是0！」話鋒一轉，他也談到，這時候他特別懷念「公道伯」前立法院長王金平，過去常會協調朝野意見，盡量避免用表決的方式，也很少逕付二讀，尊重立法院委員會中心主義，若王金平過去建立下來的規範和精神能夠確實執行，相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。

賴清德、李洋、王金平上午出席宏道獎頒獎典禮。賴清德表示，要代表國家感謝林鴻道主席，在過去這幾年出錢出力，花一半的時間投注在運動的領域，讓運動選手，可以跳得更高、跑得更快、游得更快速、出拳更有利，站上更多國際舞台贏得更多獎牌，為國家爭取更多光榮。

賴清德提到，很榮幸獲邀頒獎給林輝雄教練終身成就獎，「輝雄厲害」。林輝雄所謂的「四角」，第一是守時，不能遲到早退，以身作則，第二守信用，跟朋友、家長、學生的約束一定能夠達到，第三是守紀律，不僅僅要求好的成績，也要求學生生活訓練都要有紀律，第四是守訓，訓練的內容絕對不能偷工減料，林輝雄教練這麼多年來秉持這樣的精神，相信體育界對他非常欽佩，學生對他非常愛戴。

賴清德說，運動部成立精神是學習宏道運動發展基金會，希望運動部未來朝三個領域發展，全民運動、競技運動、運動產業的發展；而全民運動讓國人更健康、國家更強，讓每一個喜愛運動的人都可以享受到運動的樂趣，「競技運動要幫助運動選手，有志於在國際場上追逐夢想的運動員，可以為國爭光，以及發展運動產業」。

賴清德提到，當運動部成立，往這三個方向發展，政府自然會跟運動選手、教練、運動防護員站在一起，會跟所有推動國家運動發展的人站在一起，「這是我們的夢想，也是我們未來要執行的地方」。

話鋒一轉，賴清德也對著李洋笑說，「李洋有沒有覺得，你是新的部會，但你的預算還沒有通過，你現在預算是0！」他接續說，講到這個特別懷念，過去王金平是「公道伯」，王金平常常會去協調朝野不同的意見，不耐其煩，一次又一次，盡量避免用表決，如果要表決也是大家同意，這事情真的已經沒有辦法，一定要用民主的程序才能解決。

賴清德提到，當時也很少逕付二讀，一定要經過立法院議事程序，即便要逕付二讀，也要朝野大家同意「這個案子非常重要」，否則就是尊重立法院委員會中心主義，院會一讀、委員會審查、然後再到院會二讀、三讀，在院會二讀三讀時，還要經過朝野協商。

賴清德直言，若王金平過去建立下來的規範和精神能夠確實執行，相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助，對運動部的幫助更是不言可喻。

賴清德笑稱，要投身運動領域並不容易，要投身作為教練也不容易， 一個奧運金牌選手要擔任運動部長也非常不容易，特別是放棄已經在口袋裡數千萬代言費用，更是不容易。

賴清德提到，從此種種看到國家的希望、國家發展運動的希望，剛剛得獎的教練，分享他們投入運動的點點滴滴，他非常敬佩，看到兩屆奧運金牌選手願意擔任運動部部長，這種決心令他非常欽佩。

