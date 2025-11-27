點名柯志恩修財劃法「壯大台北」 林智鴻：高雄實際缺口高達231億 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

立法院日前通過財政收支劃分法再修正案，高雄市統籌分配款增幅為6都最低，引發地方財政衝擊。高雄市議員林智鴻今（27）日在市政總質詢指出，外界普遍認知的「短少174億元」乃因計算方式將「補辦預算」納入，未以實際年度核配進行校正。

林智鴻表示，若依預算實際年度核算，中央補助「減幅」將從市府原先估算的432億元提高至489億元，再加上統籌增加的258億元，最終高雄市實際短缺為231億元，情況「比大家所知道的更嚴重」。

林智鴻並點名有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩與立法院國民黨團總召傅崐萁，指兩人「一暗一明」聯手推動對高雄不利的修法。他批評國民黨地方議員在地方「一手要預算、一手擋預算」，與立法院黨團相互呼應，使高雄財政面臨更大壓力。

林智鴻強調，高雄正站在「改寫命運的十字路口」，行政院版本的財劃法草案才是正確解方，若國民黨團持續杯葛，而柯志恩隨之附和，等同「黨意高於高雄民意」。

林智鴻以水利局明年度預算為例指出，預算書中中央計畫型補助款為47.35億元，看似較今年增加9.78億元，但其中有45.44億元屬於「補辦預算」，實際可用的僅1.91億元；再將未列入預算書的中央暫列核定補助納入後，實際較今年少38.77億元，恐影響多項尚未開工的滯洪池建設。

林智鴻也舉海洋局為例，指出扣除補辦預算後，明年中央計畫型補助「歸零」，而追加申請的2.77億元中，僅核定0.55億元，較今年短少1.28億元，漁港整建、水域遊憩、海洋保育與食安等相關業務均受衝擊。

林智鴻說，由於明年度預算須於今年中提送，許多來不及編列的中央補助會以「墊付案」處理，並在次年度編列為「補辦預算」，因此帳面數字不能代表真實狀況。他引用主計處以相同公式重新計算的結果指出，補助減幅比原先估算還多57億元，顯示高雄市實際短缺應為231億元而非174億元。

林智鴻補充，若以同一算法，農林部門減少44.14億元、社政部門減少6.68億元，如要維持量能，勢必由市庫承擔。

林智鴻表示，高雄多年來為彌補「南北建設不均」積極爭取中央計畫經費並努力執行，但此次修法使中央與高雄皆面臨財源壓力，社福與建設恐一夕倒退。他並批評柯志恩身兼國民黨智庫執行長，2024年曾在智庫會議中稱「非綠席次過半，是修財劃法最佳時機」，卻在修法過程未提出草案，以「影武者」姿態與傅崐萁分工合作，最終共同帶領黨團投下「壯大台北、扼殺高雄」的一票。

林智鴻也指出，國民黨地方議員一方面向市府爭取敬老卡點數、弱勢教育券、市立兒童樂園等各項補助，另一方面卻在議會阻擋預算審查，對修法造成的不公不追究黨內責任，卻要求市府向財源減少的行政院討錢，這種作法「神也是你，鬼也是你」。他強調，行政院版草案承諾一般統籌、一般性補助與計畫型補助總額不低於前一年，才是真正公平對待高雄、能「免於短缺231億、解放財政489億」的關鍵。

