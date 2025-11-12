點名沈伯洋選台北市長 楊智伃：是曹興誠還賴清德的意思？

國民黨前發言人楊智伃，就曾興誠點名沈伯洋參選台北市長一事，質疑背後到底曹興誠點名沈伯洋，是曹興誠的意思，還是賴清德的意思？ 圖：國民黨/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 明年2026大選前，聯電創辦人曹興誠公開喊話，總統賴清德應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，盛讚沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。對此，國民黨前發言人楊智伃今（12日）質疑，「青鳥國師」曹興誠點名沈伯洋，到底是曹興誠的意思，還是賴清德的意思？

曹興誠在臉書發文主張，沈伯洋遭到中共通緝和恐嚇，賴清德呼籲立法院長韓國瑜率領跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，韓國瑜對此不會理睬，賴清德事先應該心知肚明。如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈伯洋參選台北市長。

曹興誠更認為，中共應該已經看出沈伯洋的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑、打擊沈伯洋，中共能識別沈伯洋的潛力，賴清德豈可不查不明？

楊智伃則諷刺，「青鳥國師」曹興誠今日再度降臨凡間，開示民進黨：「沈伯洋，就是你們台北市的真命天子！」一語驚天，民進黨全黨瞬間肅然起敬，誰還敢懷疑曹國師的旨意？但自大罷免以來，曹興誠已創下 726 與 823 兩場血淋淋的大敗，看起來想完成「三敗國師」的美譽。

楊智伃也質疑，當初，曹興誠在大罷免之前，說大罷免是公民運動，大罷免大失敗後，又說「民進黨請我推動罷免」。曹興誠這次可能要講清楚，到底曹興誠點名沈伯洋，是曹興誠的意思，還是賴清德的意思？失敗不可恥，說謊又裝神弄鬼才可恥。

