點名洪孟楷、牛煦庭等5藍委認真努力 韓國瑜：優秀的立委要愛護

記者周志豪／台北報導

國民黨立委洪孟楷上午北海岸服務處喬遷，立法院長韓國瑜前往站台致意，並點名洪與桃園市立委牛煦庭，以及台北市立委羅智強、徐巧芯、王鴻薇等5人都很認真努力，是優秀立委，呼籲民眾要愛護洪。

韓國瑜也舉例，台灣詐騙問題嚴重，這麼多詐騙集團，每一年要詐騙人民500億元，對善良、認真、打拚的老百姓公平嗎？肯定洪孟楷要求用嚴刑峻法對付詐騙集團，把老百姓對詐騙集團深惡痛絕的心聲講出來。

韓國瑜讚譽，新加坡用鞭刑對付詐騙犯，洪孟楷也主張應研究，用鞭刑對付這些完全沒有做事、沒有認真打拚、每天騙錢的詐騙集團。

韓國瑜說，不好的立委要淘汰他，但優秀的立委要愛護，這就是民主政治最可貴之處。

而自擔任立法院長後，韓國瑜人氣回升，上午活動現場，就有民眾一路跟隨，高喊「韓院長，選總統」。

