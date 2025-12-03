點名當年陳亭妃叛黨策動議長跑票！林俊憲：整件事賴總統都知道

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲今(12/3)表示，陳亭妃的民調是靠藍營介選灌出的數字，當年陳跟前台南市議長郭信良等人在議長選舉跑票叛黨，對綠營造成極大傷害，賴總統也都很清楚，民進黨在台南只有推出林俊憲，才能團結綠營，得到賴總統認可。

民進黨立委陳亭妃、林俊憲，資料照

綠營台南市長初選陷入妃憲之爭，林俊憲日前接受訪問時，不但重提當年台南市議長選舉跑票爭議，質疑陳亭妃陣營的政治誠信，堤道藍白介入綠營市長初選，是因為要先挺出一個大選時他們比較好打的對象。

林俊憲今日再度回應，賴總統當然希望民進黨在台南能出現最強候選人，不是靠國民黨介入民進黨初選，而灌出的民調數字，如果是這樣的候選人，等到大選時，這些藍白的選票一定會跑票。

林俊憲說，國民黨要操作介入綠營初選，讓民進黨提出看起來會贏，實際上會輸的人。

林俊憲表示，賴總統也會希望提出操守好、對黨忠誠的人，不是像陳亭妃、郭信良等人，過去兩次台南市議長選舉跑票叛黨的人，更別提當時的賴總統是台南賴市長，賴總統非常了解此事的相關經過，為了會有20多位議員支持林俊憲，因為他們都深惡痛絕當年的事件。

林俊憲指出，陳亭妃過去策動2次議長選舉跑票叛黨，對綠營造成極大傷害，只有林俊憲代表民進黨才能團結多數綠營，贏得大選，不只議員，台南的3位立委也都支持他。

林俊憲說，大家對於未來市政發展上，跟價值認同接近的人才有辦法溝通，這樣的候選人才是綠營需要的，也是老市長賴總統認可的最好候選人。

