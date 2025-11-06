點名社群販賣個資貼文不實 全支付嚴正澄清

▲全支付今（6）日嚴正澄清，相關賣個資、詐騙等貼文內容非事實，並針對不實言論，已截取相關社群畫面保留法律追訴權。（圖／全支付提供）

[NOWnews今日新聞] 擁有高達600萬會員數的全支付，近日爆出盜刷潮，有民眾稱自己在外送平台Foodpanda綁定全支付一夜之間被盜刷超過20筆交易，損失金額超過8萬元，甚至最近傳出暗網上疑似出現了全聯及全支付的相關會員或管理員資料庫在兜售，人心惶惶。對此，全支付今（6）日嚴正澄清，貼文內容非事實，並針對不實言論，已截取相關社群畫面保留法律追訴權。

甚至還有網友在Threads上表示，​詐騙集團疑似透過釣魚攻擊瞄準其超過600萬的會員，有知名投資人透過Telegram群組發布警告資訊，稱「全聯全支付的會員資料庫（DB）已在暗網上售賣」，該網友提醒，「剛看到有人喊暗網有在販售全聯全支付的使用者資料庫，包含信用卡，看來是整個資料庫洩漏了」。

廣告 廣告

對此，全支付今日發布聲明，表示近日社群網路出現多則不實貼文及未經查證的言論，對全支付品牌進行不負責任之詆毀行為。

全支付在此嚴正澄清，相關貼文內容並非事實，例如所謂暗網銷售相關個資，經每筆查詢皆為各種個資拼湊而成，錯誤百出，比如，有男性資料身分證第一碼為2者，所謂資料身分證號碼與個資實際無關，另資料部分顯示為簡體字等等，以上種種對本公司及員工名譽造成不當損害，且轉載不實暗網銷售相關個資可能已構成犯罪行為。

全支付強調，針對全支付之不實言論部分本公司已載取相關社群畫面將保留依法進行告訴之權利，呼籲社群已轉載人員立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。

另一方面，全支付近日也爆出多人支付服務綁定遭到盜刷。一名網友在社群平台Threads（脆）上發文指出，手機提醒跳出一連串提醒通知，發現皆是全支付扣款foodpanda的交易，總共多達20幾筆、交易金額共損失超過8萬元，且由於該名網友全支付付款設定是由玉山銀行帳戶扣款，銀行告知「已經扣款」，款項無法追回。

廣告 廣告

全支付表示，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP 驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。

全支付提醒社會大眾：

一、切勿點擊可疑連結，請確認網址是否為品牌官方網站或 App。

二、請勿提供任何個資或驗證碼（OTP） 給未經查證之陌生來源。

三、若發現疑似詐騙行為，請立即撥打 165 反詐騙專線或報警處理。

四、如已提供資料或遭盜刷，請儘速聯繫發卡銀行與遭偽冒單位官方客服，以利後續協助。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

驚嚇！全支付爆熊貓帳戶綁定遭盜刷 民眾被刷20筆損失高達8萬元

有這些卡注意！全支付今宣布合作 新增富邦、元大信用卡綁定

不是全支付、街口！台灣最多人用電子支付是它 LINE Pay還沒上榜