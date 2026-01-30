點名第一島鏈重要性 谷立言喊話：盼台灣放下黨派歧見聚焦國防

美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）日前接受專訪時表示，希望台灣的政黨也跟美國一樣，放下黨派歧見，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題。他強調，台灣是南海與東海之間的樞紐，控制進出太平洋的通道，確保在整個第一島鏈維持嚇阻衝突的能力，不僅符合美國利益，也符合所有區域夥伴的利益。

美國在台協會（AIT）處長谷立言。（中天新聞）

針對台灣內部的國防預算討論，谷立言表示在接受《天下雜誌》專訪時表示，期待立法院進行充分且有力的政治辯論，也尊重台灣的政治程序。他指出，美國對於國家安全、國防以及對台灣的支持，政黨之間的差異其實很小。谷立言呼籲台灣政黨聚焦台灣真正的需要，放下黨派歧見。據了解，藍白日前在國會十度封殺總額達1.25兆元的國防預算提案，該案在本會期通過已無望。

谷立言在專訪中提到，美國「國家安全戰略」清楚指出第一島鏈對印太地區及美國安全的重要性，更強調台灣在第一島鏈的關鍵角色是重中之重。他認為，台灣為提升自我防衛能力所進行的改革令人敬佩，包括採納「削弱戰略」（erosion strategy），且已經有一套可行的自我防衛戰略，現在只需足夠的資源來完成這項使命。

針對投資國防工業是否能被視為國防支出，谷立言明確表示「一定算」，因為台灣投資國防工業，可以提升台灣軍方可取得的防衛系統、提升衝突時的韌性，也能對全球防衛物資需求做出貢獻。

谷立言進一步說明，美國看到現狀以及台海軍事常態逐漸被侵蝕，美方非常專注於確保，或說是恢復平衡。他表示，只要平衡能維持時，武力就不會是用來解決分歧的選項，就能開啟更多路徑，推動台海兩岸對話，透過外交與交流達成可被雙方接受的和平。

立法院議場。（資料照／中天新聞）

美國在台協會30日也在社群臉書引用谷立言受訪內容發文強調，如果看看過去幾年美方與盟友的合作，已經能夠在日本、菲律賓、澳洲等地部署最先進的美國戰力，而這些國家也在提升自身的防衛作為。

谷立言補充，才不過幾年前，美方在印太地區的所有軍事演習都還是雙邊性質，例如美日、美韓、美澳、美菲之間的演習。現在，這些演習都是多邊進行，有時同時有十多個國家參與，可以看到一個區域盟友網絡正在成形，這一切都有助於實現《國家安全戰略》所設定的嚇阻衝突目標。

