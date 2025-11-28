點名綠營最強母雞！陳水扁「第六感」讚邱議瑩：最像陳其邁

前總統陳水扁27日指出，他認為邱議瑩「最像陳其邁，也最能延續陳其邁施政理念」。資料照。施書瑜攝



民進黨2026年高雄市長選戰初選將由立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆「4搶1」競爭相當激烈，前總統陳水扁27日指出，他認為邱議瑩「最像陳其邁，也最能延續陳其邁施政理念」，期待邱議瑩能「接棒拚高雄贏」。

陳水扁27日在「新勇哥物語」臉書粉專發文指出，最強母雞、最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格的邱議瑩，11/30應邀上他的廣播節目《有夢上水》第257集，分享她延續民主榮光的參選市長之路。

陳水扁指出，邱議瑩不到25歲即當選全國有史以來最年輕國大代表、27歲成為民進黨史上最年輕中常委，6任立法委員，也做過客委會副主委，他談到，與陳其邁市長共事的助理、幕僚與後援會幹部，都公開力挺邱議瑩。

陳水扁還說，他「第六感」也「感覺」邱議瑩應該就是陳其邁認可，最能延續他的施政理念與擘畫籃圖並可無縫接軌的人，同時，邱議瑩也與他談及藍委的「戒嚴保護台灣」、鄭麗文的「讓台灣人變中國人」，及其主張「投給柯志恩就是支持鄭麗文」。

陳水扁直言，邱議瑩從抗癌10年的生命勇士，到推動再生醫療，催生立法，10年有成，尤其，《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》三讀通過，邱議瑩委員是當之無愧的最大功臣，也是她立委任內最大成就之一。

陳水扁說，邱議瑩也與他分享競選市長提出「安養高雄」的重大政見：「敬老點數」加碼10倍到每月1000點；新生兒「希望帳戶」3萬元，最後再分享「高雄創世紀任務」，5年新創10萬優質工作機會。

關於民進黨高雄市長提名初選後續時程，依照民進黨中央規劃，27日召開的政見會協調會，已拍板電視政見發表會將採「申論、提問、結論」形式舉行，待抽籤決定舉辦日程，明年1月12日至17日執行黨內初選民調，1月21日中執會公告正式提名名單。

