點名苗博雅批「偷換概念」 蘇一峰續轟廢死聯盟：又在講X話

台北市議員苗博雅稱台灣死刑還沒被廢除。(資料畫面)

台北車站、中山商圈發生隨機傷人案，死刑議題掀起各方論戰。胸腔科醫師蘇一峰點名廢死聯盟及台北市議員苗博雅，在臉書發文批評，台灣嘴上雖稱沒廢死，但實務上卻「判得極嚴、又不執行」，真正承受恐懼與不安的，是每天生活在社會中的無辜民眾。

針對死刑與廢死議題，胸腔科醫師蘇一峰在臉書點名台北市議員苗博雅，批評她雖稱「台灣死刑還沒被廢除」，但實際情況卻是「沒有廢除，但不會判死」，甚至將死刑弄得很嚴格，又不執行。蘇一峰怒批「台北選民選出這種議員折磨社會，真是抱歉，把死刑的權利留給被害者家屬，根本不關苗博雅的事」。

隨機傷人案事件發生後，廢死聯盟以「殺錯，無法回頭」為標題，討論現行法律與政策是否足以保障人權及死刑制度的問題，並稱立法院未建立完善的人權把關機制，行政部門亦在缺乏人權影響評估下推動「終身監禁不適用假釋」修法，國家人權委員會長期偏重個案處理，而憲法法庭因政治因素長期停擺，使台灣的人權制度更加脆弱。

對此，蘇一峰也發文痛批「又在講幹話」，民眾在誠品逛街、在捷運走路、在馬路上騎車回家，本來可以普通自在的生活，「現在不就是殺人兇手奪走社會的溫暖和信任嗎？」他指出，殺人兇手奪走了屬於民眾的安全感與信任感，但「目前沒有廢除但都不會判死」、「判了死刑也不執行死刑」，這樣的現況，才是讓社會無法安心的根本原因。





