點名范姜彥豐行為扣分！陶晶瑩道歉了 私訊內容曝光

陶晶瑩向范姜彥豐道歉。（圖／翻攝自范姜彥豐IG、飛碟聯播網YT）





藝人范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）後，掀起各界討論，然而他在天后闆妹直播中喝下手搖「小王秘蜜粿果綠」，還大讚「好喝」，讓主持人陶晶瑩認為此舉對形象扣分，引發兩派熱議。對此，陶晶瑩今（18）日也公開道歉了。

陶晶瑩當時在直播節目中坦言，范姜彥豐喝下帶有諧音梗的飲料，容易被解讀為「消費自己的婚姻與傷痛」，甚至將婚變當成娛樂話題，對形象來說無疑是扣分行為。不過她也緩頰，認為范姜彥豐可能是直播突然被點名，突發狀況下只能配合。

廣告 廣告

陶晶瑩的一番言論引來罵聲，對此，她今晚在節目《陶色新聞》中也道歉，「確實不妥，有很多東西是我們自己的揣測。」她也親自私訊范姜彥豐道歉，「我不應該這樣議論你」，並大讚對方，「我覺得他是很溫暖的人，他說我的意思他能理解，也謝謝我還特地解釋，但他不想要再把事情擴大。」



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐婚變後直播喝「粿王飲品」 陶晶瑩認「NG行為」扣分

●陶晶瑩才批粿王 現身信義領金卡 「1舉動」回應了

●陶晶瑩不解范姜彥豐上直播 天后闆妹回擊揭1失誤

