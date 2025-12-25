點名蔡英文就是缺乏安全感來源 鄭麗文：賴清德好好管管你後面那位吧

國民黨、台灣民眾黨召開「搶救少子國安危機TFA 助台灣一臂之力！」記者會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌出席。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

前總統蔡英文近日提升曝光量，讓人聯想與總統賴清德互動。國民黨主席鄭麗文今說，民進黨內互別苗頭、互相傾輒就是今天賴缺乏安全感來源，強烈感受賴如鯁在喉、芒刺在背，忌憚的不是鄭或民眾黨主席黃國昌，而是蔡。

鄭麗文表示，有發現蔡英文最近想提高聲量，也想讓大家計起來他與賴之間更值得懷念，但希望民進黨的政治領導人們，你們在那神仙打架，受苦悲哀的是所有無辜台灣人民，耽誤台灣發展，破壞台灣憲政，

鄭麗文也呼籲，賴清德拿出政治智慧，好好管管你後面那位（指蔡英文）吧。

鄭麗文認為，賴清德毀憲亂政、罄竹難書，也是今天憲法法庭被嚴重扭曲的問題，拋棄應超然獨立的格局位階，淪為執政黨政策執行者，甚至做出很多違背憲法法理的決定的始作俑者。

鄭麗文表示，賴清德至今不願接受民主國會多數，提出真正超越黨派、超然獨立、忠於憲法法理的大法官人選，因為賴的私心昭然若揭，想矮化憲法法庭成個人私人法庭，一切按照他的意識形態意識政治利害做憲法判決。

鄭麗文更批評，最近甚至粗暴違背憲法法庭開庭規範，透過少數大法官就想做出憲法判決，藐視憲法法庭組成的規定，完全破壞憲法法庭存在應有價值，才導致種種政策扭曲，直接產生嚴重民怨與社會問題。

鄭麗文說，憲法法庭不應成為賴清德因個人利害算計與個人喜好的法庭。

