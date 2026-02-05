點名蔣萬安是2028最佳人選 吳子嘉曝關鍵優勢：台灣會不一樣

台北市長蔣萬安。（資料照片／張珈瑄攝）

2028年總統大選，國民黨派誰挑戰總統賴清德，一直是外界關注的話題。媒體人吳子嘉認為，台北市長蔣萬安是2028年最好的總統人選，是美、中都能接受的人；若當選，台灣將迎來光輝十年。

有網友在吳子嘉4日開直播時提問：「2026、2028就是選一個和平的生活，還是選一個殘酷的戰場吧？」吳回道，蔣萬安若2028當選總統，台灣馬上不一樣，台灣就有未來光輝十年的可能性。

吳子嘉分析，蔣萬安是美、中都可以接受的領袖人物，賴清德則是極端型人物，只擁抱美國、對中國仇恨，這樣很危險。他認為，2028總統大選比2026選舉重要，台灣要有亮麗未來、走十年大運，就是蔣萬安當選2028總統。

他指出，從結構上而言，蔣萬安美、中都能接受：美國人相信蔣萬安不會出賣台灣，中國相信蔣萬安不會搞台獨，是最大公約數。蔣萬安可以說是2028最好的總統人選，若能當選，台灣就解套了。他也提到，蔣萬安程度好，本身是美國律師，中英文流利，學問夠、人也謙虛，且無用人唯親的問題。

