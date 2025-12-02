點名藍營執政3縣市「可能遭遇危機」! 他：藍白合也不一定贏

針對即將到來的 2026 年縣市長選舉，前立委郭正亮近期出席政論節目時指出，國民黨在彰化縣、宜蘭縣與嘉義市三地可能遭遇強烈的挑戰，「就算藍白合也不一定能贏」。 圖：截自觀點 YouTube頻道（資料照）

[Newtalk新聞] 隨著 2026 地方首長選舉不斷逼近，各黨派開始積極布局備戰，各政黨可能推出的候選人也成為民眾們的關注焦點。前立委郭正亮近期出席政論節目時表示，藍營 2026 年可能在彰化縣、宜蘭縣與嘉義市三地遭遇危機，認為上述 3 個地區的綠營候選人實力強勁，「就算藍白合也不一定會贏」。

郭正亮近期出席政論節目「新聞大白話」時表示，雖然國民黨、民眾黨於上個月公開舉行兩黨主席的會面活動「鄭黃會」，但藍白兩黨仍尚未公布具體的整合方式，認為具體整合方式將成為民眾未來持續關注的焦點。

郭正亮指出，在民進黨陸續公布地方縣市長人選後，部分藍營執政的縣市選情可能即將面臨危機，其中就包含彰化縣、宜蘭縣以及嘉義市。郭正亮表示，民進黨在這 3 個縣市推出的候選人黃秀芳、林國漳以及王美惠的實力都非常強，「藍白要合有相當大的難度，且就算真的促成合作也不一定會贏」。

郭正亮表示，與民進黨不同，國民黨在上述 3 個縣市內並沒有足夠強力的候選人，強調選舉結果可能存在變數。但郭正亮認為，在民進黨眼裡，六都的重要性仍高於其他縣市，推測兼任民進黨主席的總統賴清德可能會將精力集中在台南市長的輔選，「如果民進黨真的丟掉台南，賴清德可能被迫辭去黨主席的職務」。

根據公開消息顯示，林國漳與王美惠是民進黨中執會 10 月 22 日通過的第一梯次縣市長提名人選，是民進黨試圖「藍天轉綠地」的重要候選人。其中，林國漳原先為無黨籍，在被綠營宣布提名為宜蘭縣長候選人的記者會中，宣布加入民進黨。賴清德也在該場記者會中透露稱，民進黨黨中央為了徵召林國漳代表綠營參選，一次又一次的對其發出請求「費盡千辛萬苦才成功招攬到他」。

