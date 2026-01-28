點名賴柯心結很重 郭正亮斷言蔡其昌接下任民進黨團總召

民進黨立院黨團啟動黨團幹部改選作業，除了現任總召柯建銘23日表態將爭取連任，要民進黨立委蔡其昌接棒的呼聲也很高。對此，前立委郭正亮認為應是蔡其昌會選上，但他認為，老柯不甘願，因此搞這局，顯見其跟身兼民進黨主席的總統賴清德心結很重。

郭正亮今（28）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，他認為民進黨下任總召將是蔡其昌，但很明顯是賴清德指定，若屆時柯建銘還能拿到10票，場面會很難看；郭強調，老柯表態爭取連任，顯然是不甘願，因為如今已經沒有權力了，卻還要搞這招，代表老柯跟賴清德的心結很重。

不過郭正亮坦言，即便蔡其昌擔任民進黨總召，也壓不住現在的局面，因為總召要做很多事，柯建銘是非常知道每個立委需要什麼，這需要投入很多時間了解，若蔡其昌最終出來選總召，完全就是賴清德的意志。

郭正亮認為，民進黨本來有機會接班的人都沒有當立委，包括陳明文、蘇嘉全、徐國勇以及管碧玲等人，才會陷入空窗期，他並不認為蔡其昌能做好總召的位置，是因為民進黨目前沒有人適合，才會要蔡出來，若賴清德堅持，有些人還是會把票投給蔡。

郭正亮強調，蔡其昌若擔任民進黨總召，會比現今的老柯更沒有功能，蔡的能力甚至不會超過吳思瑤，民進黨的斷層蠻明顯的。

