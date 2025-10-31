點名賴清德就是非洲豬瘟最大破口 國民黨：4大無作為害慘台灣豬

總統賴清德。郭宏章攝



記者周志豪／台北報導

國內再傳非洲豬瘟，卻再引爆朝野互相究責攻防。國民黨下午再點名，總統賴清德才是非洲豬瘟最大破口？「病毒入境不罰、免驗；堅持國內開放廚餘養；豬農蒸煮廚餘；無症狀病豬無強制篩檢SOP」等4大無作為害慘台灣豬。

國民黨表示，境外病毒並不會憑空在台中出現，從國門大開、標準鬆散，到賴清德堅持廚餘養豬、中央無訂定篩檢SOP等，都是病毒入侵破口，層層漏洞也讓台灣豬受牽連。

國民黨呼籲，民進黨作為執政黨，應負起責任面對疫情問題，而不是遇到狀況就馬上出動甩鍋、將資源投注於造謠抹黑。

國民黨指出，目前農業部主管法規規定，只要是首次輸入非故意者，就不罰；而依食藥署公告，價值在美金1000元以下且重量在6公斤以內，就可申請免查驗。免驗又不罰簡直是國境門戶洞開。

此外，國民黨批評，非洲豬瘟於世界爆發時，中央猶豫不決、決策遲緩的情況下，雲林縣長張麗善為防範台灣豬陷入風險，展現魄力全面禁止廚餘養豬，還遭賴清德批評「地方勿想到什麼就做什麼」。

國民黨表示，如今賴清德又放話稱貿然禁用廚餘養豬會導致「病毒的流竄及傳播會更容易」，面對可能的病毒傳播元凶，賴非但不阻止，更堅持開放廚餘飼養，為病毒大開門戶。

國民黨質疑，中央聲稱建置豬農蒸煮廚餘申報系統，重點在於地方政府要針對未每日上傳照片或影片之業者稽查，但事實是，針對未上傳照片的業者中央根本沒有擬定任何罰則，地方政府只能勸導、輔導，並無法約束業者。

而國民黨也提到，日前黨籍立委楊瓊瓔質詢農業部長，發現無症狀染疫豬隻根本沒有強制篩檢的SOP，農業部長陳駿季也只冷回會訂立更好的SOP，但直到疫情爆發才急改規定，根本就是亡羊補牢。

國民黨表示，台中傳出非洲豬瘟案例，然而在這個應該全面防堵疫情、守護台灣豬的時刻，民進黨卻只想甩鍋給地方政府，卻忽略讓疫情進入台灣的真正大破口就藏在中央政府。

