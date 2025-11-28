點名邱議瑩是2026大選最強母雞 陳水扁預告將在節目專訪
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導
高雄市長候選人究竟由誰出線，接棒高雄市長陳其邁，與國民黨立委柯志恩對決，民進黨市長初選已進入白熱化階段。前總統陳水扁昨（27）日於粉專「陳水扁新勇哥物語」發文，認為立委邱議瑩是「最強母雞，最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格」，同時預告本周日將在節目《有夢上水》第257集專訪邱，「分享她延續民主榮光的市長之路」。
「邱議瑩是最強母雞，也最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格。」陳水扁指出，與陳其邁共事的助理、幕僚與後援會幹部都公開力挺邱議瑩，他自己的第六感也認為，邱應該就是陳其邁認可，且是最能延續陳的施政理念與擘畫藍圖、無縫接軌的人選。
陳水扁細數邱議瑩的從政資歷表示，她不到25歲就當選全國有史以來最年輕國大代表、27歲成為民進黨史上最年輕中常委，擔任過6屆立法委員，也任職過客委會副主委。
陳水扁強調，邱議瑩從抗癌10年的生命勇士，到推動再生醫療、催生立法，10年有成，「邱議瑩委員是當之無愧的最大功臣，也是她立委任內最大成就之一」。
此外，陳水扁也預告，將訪問邱議瑩對國民黨的兩岸路線看法，包括藍委提出戒嚴保護台灣、國民黨主席鄭麗文的讓台灣人變中國人言論等議題，以及邱表示「投給柯志恩就是支持鄭麗文」的主張。
陳水扁補充，他也會對邱議瑩提出的「安養高雄」政見進一步訪問，包含敬老點數加碼10倍至每月1000點、新生兒希望帳戶3萬元，以及高雄創世紀任務 5年新創10萬優質工作機會等政策。
照片來源：翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書粉專
提案修正《醫師法》公布劣跡醫師資訊 王鴻薇：使狼醫不再「隱身」
龔明鑫承諾2027年大林蒲正式遷村 賴瑞隆：對沿海六里居民具歷史性意義
