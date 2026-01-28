點名開罵！中國使館指名菲PCG發言人塔瑞耶拉 控「持續攻擊中國」「散布假訊息」
[Newtalk新聞] 中國駐菲律賓大使館發言人季凌鵬27日在社群平台「X」發布長文，強烈譴責菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）及部分菲國人士過去四周持續「攻擊與抹黑中國」，並散布南海相關假敘述。中國已在北京及馬尼拉向菲方提出嚴正交涉與強烈譴責，強調將堅決回應此類行為。菲方則指責中國大使館干涉內政，違反維也納外交關係公約。
季凌鵬在文中詳細點名塔瑞耶拉過去數年多次發表「誹謗中國」言論，包括扭曲事實、誤導公眾甚至公開撒謊，嚴重損害中菲關係並毒化菲國對中國的輿論。具體事例包括：去年12月25日，中國海軍在南海例行巡邏時救助一名菲國漁民，並協調菲海岸防衛隊安全接回，此純屬人道主義行動，但塔瑞耶拉在社群媒體上稱之為「宣傳噱頭」，並謊稱菲海岸防衛隊未收到中國海軍關於漁民遇險資訊。中國海軍發布的現場錄音顯示，中國已清楚告知漁民位置及狀況，菲方回應「收到，將接手」。
季凌鵬再指控塔瑞耶拉於今年1月14日在菲國一所大學演講中，當著年輕學生面公開攻擊與抹黑中國領導人，此舉嚴重侵犯中國政治尊嚴，跨越紅線。中國已向菲方提出嚴正抗議，菲外交部長承認「外國元首及政府領導人應不受攻擊，或至少應受尊重」。但塔瑞耶拉後續在論壇上否認提及中國領導人姓名，然網路影片顯示此為「公然謊言」。在謊言與錯誤論點屢被揭露後，塔瑞耶拉開始拉攏盟友，指控中國試圖噤聲他、干涉菲國內政，並呼籲菲政府及議員向中國施壓。
季凌鵬拿出中方不完全統計數據，指塔瑞耶拉於2025年發布195篇攻擊與抹黑中國的Facebook貼文，僅12月就有21篇，平均每個工作日一篇。季凌鵬質疑，此類持續攻擊中國、煽動敵意及誤導輿論，是否為菲海岸防衛隊發言人的職責範圍？誰的聲明才代表菲國官方外交立場—塔瑞耶拉還是菲外交部發言人？誰授權他魯莽攻擊他國元首？這是否真正符合菲國公職人員捍衛主權與國家利益的職責？
長文中一再強調，中國始終以誠意與善意援助菲律賓，包括支持菲國基礎建設、新冠疫情期間援助疫苗、颱風肆虐及地震災後捐贈米糧與救災物資等。並用經濟數據稱：過去十年，中國為菲最大貿易夥伴及進口來源，亦為榴槤、芒果、香蕉等農產品廣大市場。
隨即話鋒一轉，批評菲國某些勢力炒作南海爭議，煽動兩國人民對抗，媒體充斥「中國侵犯菲專屬經濟區」或「中國霸凌菲律賓」等假敘述。季凌鵬反駁，若中國真「霸凌」菲律賓或以武力解決爭議，海況豈會如今日？菲擱淺軍艦豈能持續補給？中國已行使最大克制與耐心，因不願損害鄰國長期關係。嗆聲「相較烏克蘭、委內瑞拉、加薩及格陵蘭等全球衝突，菲應慶幸有中國這樣的鄰國」。
中國大使館強調，作為中菲友誼橋梁。再拿兩國執法機構合作緝拿綁架謀殺嫌犯；菲對中國公民實施14天免簽；以及上週中國海警救17名菲遇險海員等事，「表彰」自已的外交成績。再繞回「堅守中國國家利益與尊嚴，歡迎建設性對話但反對無端攻擊與抹黑」主軸，批評散布謊言、惡意中傷中國、煽動仇恨，將堅決回應，稱「此為維也納外交關係公約賦予權利及大使館核心職責」。反問：若塔瑞耶拉等人踐踏中國尊嚴、侮辱中國領導人而不受後果，設立大使館何用？中國回應基於事實、理據正當，為何這些人突然恐慌？因其言行經不起法律邏輯檢驗，僅靠重複謊言、言語辱罵、標籤化並求援補償自信不足。謊言曝光、真相反白、虛構敘述崩潰時，他們變得焦慮、憤怒、歇斯底里。
文中再嗆：塔瑞耶拉等人常稱菲為民主國家重視言論自由，為何不能與中方正常辯論？他們稱受侮辱，卻不尊重他人。用「野蠻」「侵略」「脅迫」「非法」「欺騙」等詞描述誠心助菲的最大貿易夥伴及進口來源，並攻擊他國元首，已喪失基本尊重，暴露扭曲醜陋面貌，自取其辱。中國有句話：「不惹事，但事來必應。」在大使館與塔瑞耶拉及其盟友近期公開交流中，大使館何時主動攻擊？僅防禦回應—澄清事實、糾正假敘述。批評有些人邏輯扭曲：「我可隨意侮辱攻擊你，但你回應即不敬、干涉或暴行。」辯輸時抱怨、求援、拉幫結派，僅露傲慢、無知、不安與恐慌。季凌鵬直言：「真正強者不靠此術，直面問題、公開辯論，讓事實數據法律原則說話」、「真理愈辯愈明」。強調「不管這些人何時散布中國或海事謬論，招募多少盟友，大使館準備回應到底」。
中國大使館重申奉行「睦鄰外交」友好、誠意、互利、包容等原則。目標穩定中菲關係而非對抗；拉近兩國人民而非分離。強調將透過對話協商管理分歧，堅決捍衛中國國家利益與尊嚴。再嗆那些盼望中國以沉默面對攻擊的想法是「大錯特錯」。季凌鵬文末註記：近期結束休假返回馬尼拉，將與副發言人密切關注攻擊中國者。他們可自由攻擊，我們亦自由回應；言論自由雙向。真正焦點為推進中菲交流合作。並略帶嘲諷稱「無需過激」、「前路漫長，有充裕機會對話」。
菲方回應強烈。菲外交部對中國大使館針對公職人員的戰鬥性公開聲明提出正式抗議。菲參議院多數議員譴責中國大使館，議長索托三世（Vicente Sotto Ⅲ）呼籲研究宣告中國大使館副發言人郭偉（Guo Wei）為不受歡迎人物。塔瑞耶拉27日則譴責中國大使館「公然不敬菲國民選官員」（先前聲援塔瑞耶拉議員、公職人員）。重申官員履行合法職責捍衛菲主權、權利與利益，強調中國大使館施壓菲政府追究其責任，違反維也納公約干涉內政。
事件起源於本月22日，中國外交部召見菲駐北京大使弗洛克魯茲（Jaime FlorCruz），抗議塔瑞耶拉南海言論，要求菲「消除負面影響」。
更多Newtalk新聞報導
新版本、新角色！蔡奇誘捕劉振立 習近平設鴻門宴拿下張又俠
楊宏基觀點》反腐？反撲？張又俠「老將」落馬 習主導解放軍高官權鬥大戲？
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 發表留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言