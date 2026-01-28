點名開罵！中國使館指名菲PCG發言人塔瑞耶拉 控「持續攻擊中國」「散布假訊息」

菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）。 圖：翻攝維基百科/Public Domai

[Newtalk新聞] 中國駐菲律賓大使館發言人季凌鵬27日在社群平台「X」發布長文，強烈譴責菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）及部分菲國人士過去四周持續「攻擊與抹黑中國」，並散布南海相關假敘述。中國已在北京及馬尼拉向菲方提出嚴正交涉與強烈譴責，強調將堅決回應此類行為。菲方則指責中國大使館干涉內政，違反維也納外交關係公約。

季凌鵬在文中詳細點名塔瑞耶拉過去數年多次發表「誹謗中國」言論，包括扭曲事實、誤導公眾甚至公開撒謊，嚴重損害中菲關係並毒化菲國對中國的輿論。具體事例包括：去年12月25日，中國海軍在南海例行巡邏時救助一名菲國漁民，並協調菲海岸防衛隊安全接回，此純屬人道主義行動，但塔瑞耶拉在社群媒體上稱之為「宣傳噱頭」，並謊稱菲海岸防衛隊未收到中國海軍關於漁民遇險資訊。中國海軍發布的現場錄音顯示，中國已清楚告知漁民位置及狀況，菲方回應「收到，將接手」。

季凌鵬再指控塔瑞耶拉於今年1月14日在菲國一所大學演講中，當著年輕學生面公開攻擊與抹黑中國領導人，此舉嚴重侵犯中國政治尊嚴，跨越紅線。中國已向菲方提出嚴正抗議，菲外交部長承認「外國元首及政府領導人應不受攻擊，或至少應受尊重」。但塔瑞耶拉後續在論壇上否認提及中國領導人姓名，然網路影片顯示此為「公然謊言」。在謊言與錯誤論點屢被揭露後，塔瑞耶拉開始拉攏盟友，指控中國試圖噤聲他、干涉菲國內政，並呼籲菲政府及議員向中國施壓。

季凌鵬拿出中方不完全統計數據，指塔瑞耶拉於2025年發布195篇攻擊與抹黑中國的Facebook貼文，僅12月就有21篇，平均每個工作日一篇。季凌鵬質疑，此類持續攻擊中國、煽動敵意及誤導輿論，是否為菲海岸防衛隊發言人的職責範圍？誰的聲明才代表菲國官方外交立場—塔瑞耶拉還是菲外交部發言人？誰授權他魯莽攻擊他國元首？這是否真正符合菲國公職人員捍衛主權與國家利益的職責？

長文中一再強調，中國始終以誠意與善意援助菲律賓，包括支持菲國基礎建設、新冠疫情期間援助疫苗、颱風肆虐及地震災後捐贈米糧與救災物資等。並用經濟數據稱：過去十年，中國為菲最大貿易夥伴及進口來源，亦為榴槤、芒果、香蕉等農產品廣大市場。

隨即話鋒一轉，批評菲國某些勢力炒作南海爭議，煽動兩國人民對抗，媒體充斥「中國侵犯菲專屬經濟區」或「中國霸凌菲律賓」等假敘述。季凌鵬反駁，若中國真「霸凌」菲律賓或以武力解決爭議，海況豈會如今日？菲擱淺軍艦豈能持續補給？中國已行使最大克制與耐心，因不願損害鄰國長期關係。嗆聲「相較烏克蘭、委內瑞拉、加薩及格陵蘭等全球衝突，菲應慶幸有中國這樣的鄰國」。

中國大使館強調，作為中菲友誼橋梁。再拿兩國執法機構合作緝拿綁架謀殺嫌犯；菲對中國公民實施14天免簽；以及上週中國海警救17名菲遇險海員等事，「表彰」自已的外交成績。再繞回「堅守中國國家利益與尊嚴，歡迎建設性對話但反對無端攻擊與抹黑」主軸，批評散布謊言、惡意中傷中國、煽動仇恨，將堅決回應，稱「此為維也納外交關係公約賦予權利及大使館核心職責」。反問：若塔瑞耶拉等人踐踏中國尊嚴、侮辱中國領導人而不受後果，設立大使館何用？中國回應基於事實、理據正當，為何這些人突然恐慌？因其言行經不起法律邏輯檢驗，僅靠重複謊言、言語辱罵、標籤化並求援補償自信不足。謊言曝光、真相反白、虛構敘述崩潰時，他們變得焦慮、憤怒、歇斯底里。

文中再嗆：塔瑞耶拉等人常稱菲為民主國家重視言論自由，為何不能與中方正常辯論？他們稱受侮辱，卻不尊重他人。用「野蠻」「侵略」「脅迫」「非法」「欺騙」等詞描述誠心助菲的最大貿易夥伴及進口來源，並攻擊他國元首，已喪失基本尊重，暴露扭曲醜陋面貌，自取其辱。中國有句話：「不惹事，但事來必應。」在大使館與塔瑞耶拉及其盟友近期公開交流中，大使館何時主動攻擊？僅防禦回應—澄清事實、糾正假敘述。批評有些人邏輯扭曲：「我可隨意侮辱攻擊你，但你回應即不敬、干涉或暴行。」辯輸時抱怨、求援、拉幫結派，僅露傲慢、無知、不安與恐慌。季凌鵬直言：「真正強者不靠此術，直面問題、公開辯論，讓事實數據法律原則說話」、「真理愈辯愈明」。強調「不管這些人何時散布中國或海事謬論，招募多少盟友，大使館準備回應到底」。

中國大使館重申奉行「睦鄰外交」友好、誠意、互利、包容等原則。目標穩定中菲關係而非對抗；拉近兩國人民而非分離。強調將透過對話協商管理分歧，堅決捍衛中國國家利益與尊嚴。再嗆那些盼望中國以沉默面對攻擊的想法是「大錯特錯」。季凌鵬文末註記：近期結束休假返回馬尼拉，將與副發言人密切關注攻擊中國者。他們可自由攻擊，我們亦自由回應；言論自由雙向。真正焦點為推進中菲交流合作。並略帶嘲諷稱「無需過激」、「前路漫長，有充裕機會對話」。

菲方回應強烈。菲外交部對中國大使館針對公職人員的戰鬥性公開聲明提出正式抗議。菲參議院多數議員譴責中國大使館，議長索托三世（Vicente Sotto Ⅲ）呼籲研究宣告中國大使館副發言人郭偉（Guo Wei）為不受歡迎人物。塔瑞耶拉27日則譴責中國大使館「公然不敬菲國民選官員」（先前聲援塔瑞耶拉議員、公職人員）。重申官員履行合法職責捍衛菲主權、權利與利益，強調中國大使館施壓菲政府追究其責任，違反維也納公約干涉內政。

事件起源於本月22日，中國外交部召見菲駐北京大使弗洛克魯茲（Jaime FlorCruz），抗議塔瑞耶拉南海言論，要求菲「消除負面影響」。

