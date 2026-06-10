點名雨天「4水果」易水傷 業者曝下雨天挑水果撇步

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連日降雨全台溼答答，想要買水果的民眾注意了！新北一間水果店業者表示，部分水果在大雨過後容易因為吸收過多水分，而出現品質變化，呈現水傷，更特別點名「4種水果」先別買，另外也分享下雨天購買水果時該如何挑選。

雨天慎選西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜 水傷易過熟、腐壞

濃郁香甜、水分豐富的哈密瓜是不少民眾最愛，然而近期連日降雨，除了要防潮濕以外，購買水果也要更加謹慎，水果店業者阿毛透露，瓜類的水果在下雨天後很容易水傷。

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全台溼答答，水果也容易吸收過多水分，讓品質出現變化，新北水果店老闆阿毛透露，下雨天相對比較不適合買的水果就屬「瓜類」首當其衝，尤其是「西瓜」最容易受到影響，雖然不一定代表腐壞，但保存期限往往會縮短；再來上榜的還有「鳳梨」，吸收大量水分後，果肉容易過熟，切開當天要馬上吃掉，否則容易發酵變質。

再來則是「木瓜」，只要碰到水，表皮就可能會發霉；另外，「哈密瓜」也是雨後容易從蒂頭或底部開始潰爛，初期不容易察覺，建議盡早食用。

下雨天買瓜類水果要注意。圖／台視新聞

水果店業者蔡先生提到，從外表看，比較不要有腐爛的、受傷，若是水果拿起來果實比較軟一點，就可能是吸水比較多，品質比較不好，蔡先生也說，現在下雨大概短期一個禮拜左右，大概兩、三天左右就會回復正常。

謹慎評估品質 誤食發霉水果恐食物中毒

水果「水傷現象」是指果實因水分變化、外力碰撞或病菌感染，導致果皮、果肉出現水浸狀、軟爛或變色的現象，挑選水果時可留意表面狀況，若發現傷口伴隨滲液、異味或霉斑，代表可能已有病菌感染。

水果「水傷」狀況恐影響健康。圖／台視新聞

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提醒，不小心吃到發霉水果，就要擔心會有增加食物中毒的風險，一般都是急性腸胃炎的表現。雨天水果價格通常較低廉，把握時機採購，也要趁新鮮品嘗，才能兼顧美味與荷包。

台北／張綺云、盧柏璁 責任編輯／張碧珊

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