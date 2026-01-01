點名馬斯克星鏈計畫！陸方控衛星肆意擴張 兩度險撞中國空間站

大陸代表在當地時間12月29日於低地球軌道衛星問題安理會阿里亞模式會議上發言，嚴厲批評個別國家商業衛星星座肆意擴張且缺乏有效監管，對國際太空安全構成顯著挑戰。

綜合大陸媒體報導，大陸代表特別點名美國太空探索技術公司（SpaceX）旗下的「星鏈」計畫，指出該計畫在軌衛星數量已超過1萬顆，曾兩度危險逼近大陸太空站，迫使太空站採取緊急避碰措施。此外，近期一顆星鏈衛星在太空中解體，產生超過100枚碎片，嚴重威脅缺乏軌道控制能力的發展中國家航天器安全。

根據《路透社》報導，SpaceX於12月證實旗下一顆星鏈衛星日前在太空中發生異常，產生少量碎片並與地面失去聯繫。星鏈在社群媒體帳號上表示，該衛星大致保持完整但目前正在翻滾，預計將在數週內重新進入地球大氣層並完全燒毀。

SpaceX指出，這顆衛星的軌道高度迅速下降4000公尺，顯示發生某種爆炸。公司正與美國太空軍和美國國家航空暨太空總署合作監測衛星碎片，但未透露碎片具體數量。追蹤衛星機構澳洲近地軌道實驗室公司表示，已發現數十塊可能是事故殘骸的碎片，隨著分析持續進行，可能還會發現更多碎片。該機構研判，高度驟降可能表明事故由衛星內部問題引起，而非與太空中其他物體相撞。

大陸代表進一步指出，部分低軌衛星星座無視相關國家法律規定，在他國上空和邊界私自開通訊號服務，成為干預他國內政的工具。在非洲薩赫勒、南亞及東南亞地區，星鏈被暴力恐怖分子、分離勢力以及電信詐騙集團大量使用，帶來嚴重的監管和執法難題。

大陸代表呼籲相關國家切實遵守《外空條約》義務，對本國商業航天活動加強監管。SpaceX負責星鏈計畫的副總裁尼科爾斯（Michael Nicolls）上週在社群媒體上表示，衛星太空運行的大部分風險都源於衛星運營者之間缺乏協調，這種情況需要改變。業內人士也主張制定更明確的國際軌道交通規則，以因應地球軌道上航天器數量急劇增加的現況。

