點名高雄車站有大事！男大生轉貼涉案「5萬交保」 還有4帳號在追

19號有不明人士在網路點名高雄車站，並表示12月25日會有比北捷更大的事件，案件經過偵辦，20日檢調先逮到一名20多歲的男大生，經訊問後5萬元交保，他是警方鎖定5組帳號中的其中一組持有人，屬於轉發者，目前還有4組涉案民眾包括發文者還沒找到，持續追緝中。

這起恐嚇事件引發高度關注，警方不敢掉以輕心，已派遣持長槍警力在高雄車站周邊戒備。案件由內政部統一指揮，檢察署與調查局也共同參與偵辦。橋頭地檢署襄閱檢察官顏郁山表示，法務部調查局資安工作站及高雄市調查處鳳山站於114年12月20日執行搜索後，拘提被告陳姓男子到案。調查過程中，陳姓男大生辯稱轉發該訊息是「想讓大家注意這件事」，但檢察官認為其行為已造成公眾恐慌，涉犯恐嚇公眾等罪。

這起恐嚇事件引發高度關注，警方不敢掉以輕心，已派遣持長槍警力在高雄車站周邊戒備。（圖／TVBS）

橋頭地檢署襄閱檢察官顏郁山進一步說明，被告陳姓男子涉嫌刑法恐嚇公眾等罪嫌，經檢察官蔡婷潔訊問後，認定被告犯罪嫌疑重大，諭知交保新台幣5萬元。對於此類恐嚇事件，有民眾表示擔憂，認為必須加強警力戒備，並擔心這類行為是模仿國外恐怖襲擊。

被告陳姓男子涉嫌刑法恐嚇公眾等罪嫌，認定被告犯罪嫌疑重大，諭知交保新台幣5萬元。（圖／TVBS）

高雄市長陳其邁於12月20日曾表示，此案涉及多組帳號，包括境內及境外的IP。他指出原本有6個涉案帳戶，排除1個後目前有5個帳戶正在全力追查，並強調務必將涉案者逮捕到案。有民眾則認為，持續轉發這類沒有根據的訊息是造成社會恐慌的行為，轉發者也應負相應責任。

目前檢警調已逮捕轉發者陳姓男大生，但原始發文者及其他3組涉案帳號仍未找到。執法單位將繼續投入資源，全力追查這起恐嚇事件的所有涉案人員。

