點名黃國昌！配合藍營擋軍購換國共論壇 陳培瑜痛批：藍白「左手賣台、右手親中」

民進黨團書記長陳培瑜。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 據媒體報導，國民黨阻擋1.25兆軍購條例，是為了促成「國共論壇」順利舉辦，並傳出民眾黨團版本軍購條例已提出後，民眾黨主席黃國昌卻表示國民黨希望暫勿審議，引發是否「配合北京要求」的質疑。對此，民進黨團今（27）日嚴正回應，直指藍白動向疑點重重，社會有權要求清楚交代。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白兩黨與對岸是否存在任何密約或協定，「我們並不清楚」，但從媒體報導與政壇傳言來看，國民黨確實相當在意即將舉辦的國共論壇，甚至盛傳下週將赴北京「慶功」，而前提正是要在週五擋下軍購特別條例。

廣告 廣告

鍾佳濱質疑，是否因此國民黨試圖說服民眾黨配合阻擋軍購，「這個時間點、這樣的動作，難免讓外界產生高度聯想」。他也直言，民眾黨是否與對岸毫無關聯「也很難說」，否則難以解釋，為何民眾黨版本的軍購條例要刻意刪除「非紅供應鏈」這項攸關國安的關鍵原則，「你是在對哪一邊表達訊號？」

他進一步指出，更令人不解的是，一名即將卸任、也即將卸下黨團總召職務的立法委員，為何要與續任的國民黨黨團總召討論任何形式的「交易」或「協定」，直言「這整件事本身就充滿疑惑」。

鍾佳濱強調，民進黨仍期待未來新會期、新國會，能夠真正朝野攜手、心繫台灣，捍衛國家安全、照顧人民與土地，讓國人看見在野黨並未背離台灣。

民進黨團書記長陳培瑜則火力全開痛批，藍白兩黨目前的作為，就是「左手賣台、右手親中」。她直言，藍白現在爭搶的，其實是一張名為「國共論壇主導權」的門票，而這張門票的背後，卻是以阻擋軍購、犧牲國家安全作為交換。

陳培瑜公開向藍白兩黨提出三問：如果真的要舉辦國共論壇，究竟打算帶什麼議題前往？想在論壇中促成什麼樣的對話？又能為台灣人民帶回什麼具體成果？她強調，「不要一邊親中、一邊賣台、一邊騙台」，呼籲在野黨正面回應社會質疑，對國家安全與人民負起責任。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普調升南韓關稅給誰看？綠黨團喊話藍白：對美要守信用 講承諾

歐洲議會喊「非紅供應鏈」 林楚茵轟：民眾黨軍購條例「替中共開後門」